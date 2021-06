Vanavond (7 juni 2021) op tv: Bak met Miljuschka, Het leven gaat niet altijd over tulpen en Humberto

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 7 juni.

Bak met Miljuschka

Nieuwe show

24Kitchen – 17.00 uur



Miljuschka Witzenhausen is gek op bakken en heeft tijdens haar talloze reizen veel inspiratie opgedaan. Dat resulteerde in een verzameling van uiteenlopende recepten. In haar nieuwe kookprogramma geeft ze een kijkje in de keuken en maakt ze haar favoriete baksels. Dat zijn overigens niet alleen zoete gerechten, in iedere aflevering bakt ze ook iets hartigs.

Welkom in Hotel The Savoy

Nieuwe show

NPO 1 – 19.00 uur



The Savoy is een wereldberoemd hotel in Groot-Brittannië, dat haar deuren enkel opent voor mensen met een dikke portemonnee. In deze realityserie krijgen we een kijkje in het luxe hotel aan de oever van de Theems. De deuren blijven echter niet lang open, want de coronacrisis zorgt ervoor dat het hotel voor het eerst in haar bestaan op slot gaat.

2Doc: Het leven gaat niet altijd over tulpen

NPO 2 – 19.55 uur



Aan ambitie en positiviteit geen gebrek bij de West-Friese familie Schouten. Ze runnen een succesvol tulpenbedrijf en twee van de kinderen zijn veelbelovende schaatstalenten. Wanneer moeder Jolanda wordt getroffen door een zwaar herseninfarct staat het leven van het gezin opeens op z’n kop.

Volledig scherm Het leven gaat niet altijd over tulpen is vanavond om 19.55 uur te zien op NPO 2. © EO

Help, mijn man is klusser!

Laatste aflevering

RTL 4 – 20.30 uur



Jennifer roept de hulp in voor haar moeder, Brigit, uit het Twentse Hengelo. Jennifer ziet haar moeder samen met stiefvader Erik oud worden in een bouwval en kan het niet langer aanzien. Het tocht en lekt in het huis. Erik laat John en zijn team gelaten binnen, maar dan bedenkt hij zich. Hij trekt zijn eigen plan en neemt drastische beslissingen.

Outcry

Nieuwe serie

NPO 3 – 21.55 uur



Documentaireserie over de omstreden veroordeling voor aanranding van een minderjarige, die een eind maakte aan de stralende voetbalcarrière van de zeventienjarige Greg Kelley.

Volledig scherm Outcry is vanavond om 21.55 uur te zien op NPO 3. © TMDB

Humberto

Nieuwe show

RTL 4 – 22.00 uur



Humberto Tan is er weer helemaal klaar voor om de late avond van RTL 4 over te nemen. Dat doet hij op het juiste moment, want na een jaar van beperkingen lijkt het alsnog een bomvolle sportzomer te worden. Maar in Humberto is het niet enkel sport wat de klok slaat: ook entertainment en muziek krijgen in de talkshow ruim baan.

Volledig scherm Humberto Tan met talkshow Humberto is vanavond om 22.00 uur te zien op RTL 4. © RTL 4

