Vanavond (8 mei 2021) op tv: Finale Lego Masters, Hier zijn de Van Rossems en All You Need is Love: Moederdagspecial

Hidden Agenda Nieuwe show NPO 3 – 20.30 uur Advocaat Emily knokt om hogerop te komen, maar dat kost de nodige moeite. Teddy is net vrij uit de gevangenis en wil zijn oude leven voorgoed achter zich laten. In deze Zweedse misdaadserie gaan ze allebei noodgedwongen op zoek naar de ontvoerde zoon van een steenrijke zakenman.

Beste Zangers: Songfestival 2021 NPO 1 – 21.25 uur Hoewel heel wat oud-deelnemers ooit een rol hebben gespeeld in Beste zangers (Trijntje Oosterhuis, Glennis Grace, OG3NE), staan in deze special juist andere Beste Zangers-coryfeeën centraal. Samen met nieuwe gezichten Romy Monteiro en Buddy Vedder zingen zij de meest legendarische nummers uit 64 jaar Songfestival.

All You Need Is Love: Moederdagspecial

RTL 4 – 21.35 uur



In deze Moederdagspecial zet Robert ten Brink moeders in het zonnetje. Onder hen Jetske, die haar kleinzoon uit Canada nog nooit heeft vastgehouden. En Debby wil haar bonusmoeder Ingrid bedanken voor haar lieve zorg.