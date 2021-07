Vanavond op tv: Air Crash Investigation, Down the Road en The Return – Life After ISIS

Air Crash Investigation

National Geographic – 21.00 uur



De crews van American Airlines vlucht 191, Reeve Aleutian Airlines vlucht 8, en El Al vlucht 1862 krijgen alledrie te maken met hetzelfde horrorscenario: een van hun motoren valt van het toestel. Het lot van de EL Al-Boeing is maar al te bekend: het vrachtvliegtuig boort zich uiteindelijk in de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer.

Alleen op een eiland met Hans Dorrestijn

Nieuwe show

NPO 2 – 22.10 uur



Schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn verblijft zes weken op een Waddeneiland. Hier overpeinst hij zijn dan 80-jarige bestaan. Terwijl hij geniet van de natuur, vreest hij voor het alleen zijn. En als het hem echt te veel wordt, nodigt hij een gast uit.

Alleen op een eiland met Hans Dorrestijn is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO 2.

Down the Road

NPO 3 – 21.10 uur



Dieter Coppens heeft een speciale, bekende gast uitgenodigd. Samen met hem, verdiept de groep zich in de Spaanse keuken. En naast culinair genot staat er ook adrenaline op de menukaart. De groep waagt zich aan canyoning.

Curse of the Amazon Gold

Nieuwe show

History – 21.25 uur



In de jaren tachtig gingen drie ontdekkingsreizigers in het Amazone-oerwoud op zoek naar de verloren ondergrondse steden Akakor en Akahim. En een voor een verdwenen ze. In Curse of the Amazon Gold volgen zes nieuwe onderzoekers hun spoor, maar hoe dieper ze de jungle in gaan, hoe vreemder en duisterder het mysterie wordt.

2Doc: The Return – Life After ISIS

NPO 2 – 22.55 uur



In Syrië worden na de val van ISIS in 2019 westerse, door IS geradicaliseerde, vrouwen geïnterneerd in onder andere het Koerdische kamp Roj. Canada, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland willen hen niet terughebben en de rest van de wereld bekijkt de vrouwen met argwaan en haat.

The Return: Life After ISIS is vanavond te zien op NPO 2.

