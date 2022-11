Vanavond op tv: Back to the Future Part II, Fear the Walking Dead en WK Voetbal: Portugal - Uruguay

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 28 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

WK Voetbal: Portugal - Uruguay

NPO 1 - 19.50

De Portugezen hebben op bijna elke positie een speler van wereldklasse staan en zijn daarmee één van de grote kanshebbers voor de titel. De Uruguayanen kennen wij nog uit de halve finale in 2010. Toen schoot Giovanni van Bronckhorst in een vlaag van verstandsverbijstering de bal vanaf 35 meter in de kruising. Intussen zijn we twaalf jaar verder en kennen de Uruguayanen een hoop nieuwe gezichten. Eén daarvan is de spits van Liverpool: Darwin Núñez. Lees hier meer over het WK voetbal in Qatar.

Fear the Walking Dead - start seizoen 1

Paramount - 20.30

De aan heroïne verslaafde tiener Nick wordt wakker in een kraakpand en ziet hoe zijn gehavende vriendin Gloria aan een lijk ligt te knagen. Terwijl zijn al even disfunctionele familie Nicks vrij schokkende relaas afdoet als aan drugs gerelateerde hallucinaties, blijkt al snel dat er iets nóg schokkenders aan de hand is: een zombieacopalyps, waardoor de mensheid langzamerhand verandert in halfdoden. Een noodgedwongen overlevingstocht gaat van start.

Back to the Future Part II

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

Dit keer racen Marty (Michael J. Fox) en Doc (Christopher Lloyd) met de tijdmachine-auto naar 2015, want het gaat niet goed met Marty’s kinderen. Ze vinden weer de schofterige Biff (Thomas F. Wilson) op hun pad. In de tweede helft van de film keert Marty terug naar 1955, waarna de film voor een groot deel parallel loopt aan deel één. Een goed lopend script, virtuoos camerawerk en fraaie special effects maken deze film een lust voor het oog, al is hij wat chaotischer dan zijn voorganger.

Andere Tijden Special

NPO 2 - 20.35

Lekkende tenten, vluchtelingen die in een maïsveld naast de overvolle opvang slapen en hevige protesten tegen de komst van tijdelijke extra opvangcentra. Niet de situatie van nu, maar van de asielcrisis in de jaren 90. Ook toen een hoge en groeiende instroom, vooral door de oorlog in voormalig Joegoslavië. Ook toen een grote worsteling voor iedereen een opvangplek te vinden. Andere Tijden spreekt de hoofdrolspelers die de crisis het hoofd moesten bieden.

American Horror Story - start seizoen 1

FOX - 22.05

Gino Barelli, een verslaggever van de New York Native, onderzoekt in 1981 een reeks bizarre moorden op homoseksuele mannen in het New Yorkse uitgaansleven. Terwijl hij zich steeds dieper in de nesten werkt, wordt Adam Carpenter in Central Park achtervolgd door een man in een leren pak. Nogal vreemd, want deze man blijkt al twee jaar dood.

Volledig scherm Connie Britton in 'American Horror Story'. © TMDB

Jouw schuld dat ik dik ben

NPO 3 - 22.37

Anna uit het Britse Cheshire schraapt het porselein nog net niet van haar bord. Van Yorkshire Pudding tot baked beans; elk gerecht verdwijnt in haar stortkoker. Dat de zestienjarige flink aan de maat is, ligt volgens eigen zeggen niet zozeer aan haar, maar vooral aan haar moeder Sarah, die elke avond veel te grote porties op Anna’s bord kwakt. Omdat het hele gezin inmiddels uit zijn voegen barst, zijn er maatregelen nodig. Maar kan het trio de fish-and-chips wel laten staan?