Vanavond op tv: Chantals Beauty Camper, Sporting Portugal - Ajax en Van onschatbare waarde

Chantals Beauty Camper

RTL 4 – 20.30 uur



Chantal Janzen is met haar team en de camper aangekomen in Rotterdam. Daar nemen Fred en Leco politieagent Natalie onder handen. Door een bedrijfsongeval heeft zij een hersenletsel opgelopen. Ze wordt enorm gemist in de buurt.

Van huisbaas tot huurder

Nieuwe show

RTL Z – 20.30 uur



In deze Britse realityserie worden succesvolle huizenverhuurders gevolgd als ze een week doorbrengen in hun eigen huurpanden. En dat zijn niet de leuke woningen, maar de huisjes waar de meeste klachten over binnenkomen. De huisbazen ontdekken of de vele klachten terecht zijn.

Bringing Up Bates

Nieuw seizoen

TLC – 20.30 uur



William en Kelly Jo Bates hebben maar liefst negentien kinderen. Je zou dan wanorde en chaos verwachten, maar niet bij dit oer-Christelijke gezin. Ze hebben hun kinderen gehoorzaam opgevoed en dat wordt ieder jaar gevierd met een eigen familietraditie genaamd ‘I Love You Day’. Op deze dag worden er cadeautjes gegeven en liedjes gezongen.

Volledig scherm Bringing Up Bates. © Cineflix Productions

Van onschatbare waarde

NPO 1 – 20.35 uur



De mensen die meedoen aan dit programma weten dat ze iets waardevols in hun bezit hebben en verwachten flink te cashen bij één van de vier kopers. In deze aflevering worden onder andere een zilveren scheepje en een kunstwerk van Jan Wolkers aangeboden.

Volledig scherm Van onschatbare waarde met Dionne Stax en de experts. © MAX

UEFA Champions League: Sporting Portugal - Ajax

RTL 7 – 20.55



Spits Sébastien Haller zat tijdens Ajax’ laatste Europese tour op de tribune of thuis voor de buis, omdat z’n werkgever was vergeten de Fransman aan te melden. Vanavond kan Haller in Lissabon eindelijk ‘Europa in’. Nu maar hopen voor hem dat coach Ten Hag niet kiest voor de variant met Dušan Tadic in de punt.

