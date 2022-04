Vanavond op tv: Code van Coppens: de wraak van de Belgen, Onmogelijke duetten en Ik vertrek

Code van Coppens: de wraak van de Belgen

Nieuw seizoen

SBS6 – 20.30 uur



Nadat de Vlaamse broers Staf en Mathias Coppens hun bekende landgenoten al de stuipen op het lijf wisten te jagen met hun escape rooms, waren vorig jaar bekende Nederlanders aan de beurt. En met succes, want er is een nieuw seizoen. Hun eerste slachtoffers: Wie van de 3-panelleden Britt Dekker en Martien Meiland tegen Ik geloof in mij-sterren Rutger van Barneveld en René le Blanc.

Verborgen verleden

NPO 2 – 20.40 uur



Paul de Leeuw mag dan al jaren in Amsterdam wonen, zijn wortels liggen in de Maasstad. Het is dan ook niet gek dat zijn stamboom hem, via een bijzonder verhaal geladen met kunst en rijkdom, naar het Rotterdam van zijn jeugd leidt. Maar daar neemt zijn geschiedenis een afslag naar het zuiden, waar zijn voorouders moesten vluchten voor hun leven.

Volledig scherm Paul de Leeuw in Verborgen verleden. © NTR

Onmogelijke duetten

Nieuw seizoen

SBS6 – 21.30 uur



Een duet met een zangcollega is zo geregeld. Maar wat als de andere helft van het duo overzees woont of is overleden? Door gebruik te maken van moderne techniek! En dus zingt een aantal Nederlandse zangers ook in dit tweede seizoen weer een duet met een ooit onbereikbare artiest.

Volledig scherm De deelnemers van het eerste seizoen van Onmogelijke duetten. © William Rutten

Ik vertrek

Nieuw seizoen

NPO 1 – 21.30 uur



Gerard en Denise lijken hun zaken prima voor elkaar te hebben. Gerard is brandweerman in het Gooise Bussum en Denise werkt in de plaatselijke horeca. Maar sinds de geboorte van zoon Stein gaat het qua gezondheid niet helemaal lekker; alleen in de Portugese zon voelt Denise zich goed. En dus vertrekt het trio richting Alcantarilha, waar ze een vervallen boerderij om willen bouwen tot gastenverblijf.

Volledig scherm Gerard, Denise en hun zoontje Stein in Ik vertrek. © AVROTROS

The Long Call

NPO 2 – 23.17 uur



Zo’n twintig jaar geleden werd de homoseksuele detective Matthew Venn het gelovige North Devon uitgejaagd. Wanneer zijn vader overlijdt én het lijk van een onbekende man aanspoelt, keert Matthew tegen zijn wil terug naar het dorp van zijn nachtmerries. Niet iedereen zit op zijn komst te wachten.

