Vanavond op tv: College Tour, Dat snap je als je ouder bent en StreetLab: Camping de Liefde

College Tour

NPO 2 – 20.25 uur



In College Tour interviewen studenten onder leiding van Twan Huys bijzondere gasten die naam hebben gemaakt in hun vakgebied. In dit college is Margaret Atwoord te gast. Zij schreef het boek The Handmaid’s Tale.

FOX – 20.00 uur



Andrea Fanti, het geniale hoofd van de afdeling Interne Geneeskunde, wordt door de vader van een voormalige patiënt door zijn hoofd geschoten. Andrea overleeft de schietpartij, maar raakt in coma. Als hij wakker wordt heeft hij geen herinneringen meer aan de laatste twaalf jaar van zijn leven. Wat gaat hij doen aan dit geheugenverlies?

Dat snap je als je ouder bent

NPO 3 – 21.15 uur



In dit programma volgt Emma Wortelboer gezinnen waarbij de ouders en kinderen het niet eens kunnen worden over een tiener-ouder kwestie. In de eerste aflevering het probleem van Aleze (18) en haar moeder Kitty. Aleze wil meer vrijheid, maar Kitty haar wil behoeden voor alle mogelijke gevaren.

De rijdende rechter

NPO 1 – 21.50 uur



In de rijdende rechter lost John Reid hoog oplopende buren ruzies op. Met in deze aflevering de familie Saaman. Deze familie uit het Zeeuwse Biezelinge parkeert al jaren haar auto op het pad dat achter hun huis loopt. Dat was nooit een probleem. Totdat blijkt dat het voor verschillende buren al lange tijd een groot irritatiepunt is. Als de stiefdochter van de 84-jarige buurman zich ermee begint te bemoeien, stappen ze naar de rechter.

StreetLab: Camping de Liefde

NPO 3 – 22.10 uur



Daan, Stijn, Tim en Jasper van Streetlab ontvangen tien jonge singles op hun vrijgezellencamping. Zij gaan als cupido aan de slag om de singels te helpen in hun zoektocht naar ware liefde. In deze eerste aflevering staat er een speeddate op het kampeerprogramma.

Anna

Veronica – 20.30 uur



Na ontdekt te worden door een modellenscout, verandert de carrière van de Russische schoonheid Anna Poliatova van gewone marktkoopvrouw in een internationale mode-sensatie. Maar onder de opvallende schoonheid van Anna schuilt een geheim.

