Vanavond op tv: Dating Quiz, Plakshot en Splntr!

Are You The One?

Nieuwe show

MTV – 19.00 uur



Tien single vrouwen en evenveel vrijgezelle mannen gaan, onder leiding van Kaj Gorgels, op zoek naar dé perfecte match. De stellen zijn aan elkaar gekoppeld door de wetenschap, maar wie is eraan wie gekoppeld? Als de groep erin slaagt de matches te vinden, gaan ze er niet alleen vandoor met liefde, maar ook met de prijzenpot van 200.000 euro!

Dating Quiz

Nieuwe show

SBS6 – 20.00 uur



In Dating Quiz gaan zes singles met elkaar op blinddate. De deelnemers die elkaar het beste hebben beoordeeld, worden vervolgens aan elkaar gekoppeld en door Linda de Mol aan een quiz onderworpen. Is het liefde of game over?

Deep Shit

Nieuwe serie

NPO 3 – 20.20 uur



In Deep Shit volg je vinexvrouwen Veerle (Jennifer Hoffman) en Sara (Fockeline Ouwerkerk), die beiden vastgeroest zitten in de sleur van hun eigen gezinsleven. Na een toevallige ontmoeting in de supermarkt, vinden ze in elkaar een bondgenoot in alle opgekropte ergernissen over het dagelijks leven. Gewapend met het gevonden pistool van de onhandige crimineel Tarik, besluiten ze vanaf dat moment de zaken nét even anders aan te pakken.

Volledig scherm Jennifer Hoffman en Fockeline Ouwerkerk in Deep Shit. © BNNVARA

Reizen Waes Nederland

Nieuwe documentaireserie

NPO 3 – 20.50 uur



Nadat-ie vorig jaar Vlaanderen doorkruiste, blijft Tom in het nieuwe seizoen van Reizen Waes opnieuw dicht bij huis. In zes afleveringen trekt hij dwars door Nederland. Naast kaas, klompen, drop en molens valt er hier natuurlijk nog veel meer te ontdekken. Tom begint zijn reis onder de grote rivieren.

Plakshot

Nieuwe serie

NPO 3 – 21.40 uur



Roel Maalderink schuimt in het satirische online programma Voxpop al het land af om ʻde man van de straatʼ te interviewen over actuele thema’s. In Plakshot bespreekt hij door middel van straatinterviews, sketches en parodieën de actualiteit én legt hij de absurditeit van de media bloot. En dat allemaal vanuit zijn eigen woonkamer, samen met zijn broer Jos.

Splntr!

Nieuw seizoen

NPO 3 – 22.20 uur



Splinter Chabot luidt met talkshow Splntr! het weekend uit met jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media.

