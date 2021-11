Vanavond op tv: De 3 sterren camping, Het perfecte plaatje en De grote kleine treinencompetitie

De 3 sterren camping

NPO 3 – 20.25 uur



Op de ietwat regenachtige Volendamse gelegenheidscamping ontvangt het popduo Nick en Simon samen met hun vriend Kees deze week weer drie nieuwe gasten. Dit keer komen Maan, Dotan en Diederik Jekel langs. De dag valt allesbehalve in het water, want terwijl Dotan een van zijn grootste angsten onder ogen moet komen, komt de droom van Maan juist uit: werken als caissière!

Het perfecte plaatje

RTL 4 – 20.30 uur



In Het perfecte plaatje gaan bekende Nederlanders met een passie voor fotograferen de strijd met elkaar aan. De BN’ers bereiken deze week niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk een hoogtepunt. Sommige kandidaten moeten hun grootste angst overwinnen als ze vanuit een helikopter foto’s moeten maken. Om er nog wat extra spanning in te brengen: de helikopter heeft geen deur. Ook staat een product-shoot op de planning.

Volledig scherm De deelnemers van Het Perfecte Plaatje seizoen 6. © RTL

Vtwonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 20.30 uur



Het begint een standaard verhaal te worden: zij houdt van pasteltinten, gezellige accessoires en zachte kussentjes, terwijl hij blij wordt van donkere kleuren, stalen deuren en een tv in een kolossaal formaat. Ook bij Tewatha en Robert-Jan is dit het geval. Zij verhuisden van Amsterdam naar Haarlem, maar kunnen het niet eens worden over de stijl van hun interieur.

De grote kleine treinencompetitie

NPO 1 – 20.35 uur



In dit programma gaat André van Duin samen met juryleden op zoek naar de beste modeltreinbouwer van Nederland. Na weken van horizontaal bouwen, gaan de teams deze week de hoogte in. Letterlijk, want de treintjes moeten dit keer flink gaan klimmen. De opdracht: tart de zwaartekracht met hoge bouwsels. Voor welk team is de halve finale het eindstation?

Volledig scherm De Grote Kleine Treinencompetitie met juryleden Evan Daes, Diane Meyboom en presentator André van Duin. © MAX

Hudson & Rex

FOX – 21.30 uur



In deze serie gaat detective Charlie Hudson samen met zijn hond Rex op onderzoek. In deze aflevering ligt Briane, de oprichter van World Healing, dood in haar kantoor nadat iemand pijnstillers in haar koffie heeft gedaan. Haar assistent Rachel, met wie Briane de avond voor haar dood slaande ruzie had, wordt vermist. Terwijl de zaak in eerste instantie een invuloefening lijkt, loopt deze opeens volledig uit de hand.

