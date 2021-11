Vanavond op tv: De 3 sterren camping, Welkom in Containerdorp en UEFA Champions League

UEFA Champions League: Borussia Dortmund – Ajax

RTL 7 – 20.55 uur



Het was van tevoren even spannend, maar Ajax walste twee weken geleden in de thuiswedstrijd finaal over Borussia heen. Het resultaat: Ajax staat na drie poulewedstrijden en een duizelingwekkend doelsaldo al met één been in de achtste finale van de Champions League. Nu moet Ajax afreizen naar Duitsland om het daar in een uitwedstrijd opnieuw op te nemen tegen Borussia Dortmund.

Een samenvatting van de thuiswedstrijd:

De 3 sterren camping

Start seizoen 2

NPO 3 – 20.25 uur



Ook al konden we afgelopen zomer weer kamperen in het buitenland, het Volendamse popduo Nick en Simon ontving samen met hun vriend Kees bekend Nederland op hun gelegenheidscamping in Nederland. De muzikale aftrap wordt dit tweede seizoen niet alleen verzorgd door The Kik-frontman Dave von Raven en Eurovisie-deelnemer Jeangu Macrooy, maar ook door een goede bekende van de mannen: Jan Smit.

Welkom in Containerdorp

Nieuwe show

NPO 1 – 21.35



Dwight van de Vijver werkte achttien jaar bij de politie en kwam daar vaak mensen tegen uit de randen van de maatschappij. Deze mensen wonen in speciaal ingerichte woongemeenschappen waar ze geen overlast veroorzaken anderen, de zogenaamde containerdorpen. In Welkom in Containerdorp ontmoet Dwight deze mensen om te ontdekken wat de verhalen achter deze bewoners zijn, en waarom ze in containerdorp wonen. Is er in de maatschappij geen plek voor deze mensen?



Volledig scherm Welkom in Containerdorp met Dwight van van de Vijver met een bewoner. © EO

Criminal

Veronica – 23.05 uur



In deze film worden de herinneringen, geheimen en vaardigheden van een overleden CIA-agent (Ryan Reynolds) geïmplanteerd bij een onvoorspelbare en gevaarlijke gevangene (Kevin Costner), om zo een zeer gevaarlijk plan te kunnen stoppen.

History of Future

History – 19.35 uur



Door terug te kijken naar het verleden probeert het vierdelige History of the Future een aantal problemen uit de toekomst te tackelen. De serie trapt af met het onderwerp werk. Inmiddels staat door de digitalisering de toekomst van de werknemer op het spel. Begin 19de eeuw vond tijdens de industriële revolutie exact dezelfde aardverschuiving plaats. Wat hebben we daarvan geleerd?

