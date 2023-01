Vanavond op tv: De avondshow met Arjen Lubach, Young Sheldon en De perfecte verbouwing

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor maandag 23 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Young Sheldon - start seizoen 4

20.30 - Comedy Central

Het is niet altijd even makkelijk voor de slimme Sheldon Cooper om op te groeien op een plek als Oost-Texas, waar kerk en sport de maatschappij domineren. Zijn familie doet er alles aan om de veeleisende Sheldon te helpen, maar het is vooral zijn nuchtere oma Meemaw die hem wat sociale basisprincipes bij probeert te leren. Na zes klassen overgeslagen te hebben zit Sheldon op de universiteit, maar ook daar voelt hij zich niet helemaal thuis.

Iain Armitage als Sheldon in Young Sheldon.

De perfecte verbouwing

20.30 - RTL 4

Kiki en Sjors runnen al heel lang een sieradenlabel vanuit hun slaapkamer. Maar het bedrijf groeit hard, er zijn dringend extra handen nodig, en dat gaat eigenlijk niet vanuit de slaapkamer. Een oude loods achter het huis biedt ­mogelijkheden, maar zien architecten Laurien en Gimill dat ook zo? Terwijl Sjors al aan het verbouwen gaat, komen Laurien en Gimill beiden met een ontwerp. Welk plan wordt uitgevoerd?

Het team van 'De Perfecte Verbouwing'.

Tussen kunst en kitsch

21.21 - NPO 1

Naast invloedrijk architect (van onder andere de Beurs van Berlage, het Mercatorplein en het Kunst­museum Den Haag) was Hendrik Petrus Berlage ook een begenadigd meubelontwerper. Terwijl Rob Driessen zich over een pendule met twee kandelaren van Berlage ontfermt, taxeert collega-expert Anna Laméris een met bloemen versierde Iznik-tegel. Hoewel een leek dit zomaar af zou kunnen doen als een oude badkamertegel, was dit stukje vakwerk uit het Ottomaanse Rijk in menig moskee en paleis te vinden.

Frits Sissing als presentator van Tussen kunst en kitsch.

Nancy Drew - start seizoen 3

22.00 - Fox

Hoewel de naam Nancy Drew in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet al te bekend is, is ze in Engeland een icoon. Boeken over de amateurspeurder gingen meer dan 80 miljoen keer over de toonbank en leverde naast videogames en films in 2019 een gelijknamige serie op. Bij de start van het derde seizoen van Nancy Drew ontvouwt zich op het oogstfestival van Horseshoe Bay een nieuw mysterie voor Nancy en haar gevolg als er een lijk wordt gevonden op het festivalterrein van de familie Hudson.

De avondshow met Arjen Lubach - start seizoen 3

22.13 - NPO 1

Niet elke beslissing van de NPO was de afgelopen tijd raak, maar Arjen Lubach en zijn scherpe grappen naar NPO 1 verplaatsen bleek wél een goede zet. Ook in het derde seizoen van succesformule De avondshow met Arjen Lubach duikt Arjen weer via de waan van de dag langs inspirerende gasten tot op de bodem van het nieuws.