Vanavond op tv: De grote huisverbouwing, Onze boerderij en de finale van Aria

NPO 1 – 20.25 uur



De finale wordt afgetrapt met een samenzang van de drie finalisten. Het trio zingt Libiamo ne’ lieti calici uit Verdi’s opera La traviata, misschien wel het bekendste operafragment dat er is. Vervolgens staan de finalisten er alleen voor en zingen ze individueel een aria. Wie wordt gekroond tot dé nieuwe operaster van het land? En misschien wel belangrijker: wie is toch het wild appende geheime jurylid?

De grote huisverbouwing

SBS6 – 17.55 uur

Met een hoop pijn, moeite en zijn laatste spaarcenten heeft Guido een appartementje in het centrum van Amsterdam gekocht. Maar echt fraai ziet het er allemaal niet uit; de keuken is oud en de vloer is niet om aan te zien. Terwijl Patty Guido verrast, slaat creatief genie Leonie aan het schetsen om van de woonkamer en keuken één groot geheel maken. Maar ziet Guido deze plannen wel zitten?

Ocean Wreck Investigation

Nieuwe show

National Geographic – 20.30 uur



Of het nou gaat om een ijsberg, een aanval met een torpedo of een rondslingerende zeemijn; een scheepsongeluk zit in een klein hoekje. Ocean Wreck Investigation neemt een duik richting de zeebodem om te achterhalen hoe een aantal bekende wrakken daar is beland. De documentaireserie trapt af met een duiktrip richting de Duitse onderzeeërs UC66 en U87.

Onze boerderij

NPO 1 – 21.25 uur



Yvon nam vorig jaar Boer zoekt vrouw-paardenfokker Steffi mee naar Denemarken om bij de bekende paardentrainer Andreas Helgstrand te kijken of het boerengras daar ook daadwerkelijk groener is. Niet lang na de trip heeft Steffi haar lievelingspaard Hennessy ook daadwerkelijk in de Deense stal geparkeerd. Yvon gaat kijken hoe het nu met de hengst en Steffi is.

DCI Banks

BBC First – 21.00 uur



In deze aflevering van de Britse misdaadserie wordt in een ravijn wordt het lijk van Josh Tate gevonden. Hoewel zijn huisgenoot Spencer doet voorkomen dat Josh een rustige jongen was, wordt al snel duidelijk dat dat niet helemaal het geval is. Josh was een graag geziene gast in stripclub Exotica, waar ook zijn vriendin vaak langskwam. Als bekend wordt dat hij zaken deed met de louche xtc-producent Beverley Calcutt, komt het onderzoek in een stroomversnelling.

