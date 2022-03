Vanavond op tv: De prijsknaller, De alleskunner en Flikken Maastricht

Relatie boer Jan en Nienke uit Boer zoekt vrouw definitief over

Boer Jan en Nienke, die hun liefde vonden in het tv-programma Boer zoekt vrouw, zijn definitief uit elkaar. In de kerstspecial van 2020 was te zien dat de twee elkaar na een eerdere breuk toch weer hadden gevonden en samenwoonden. Helaas hield hun relatie geen stand, laten ze aan de Boer zoekt vrouw-site weten.

