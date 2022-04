Vanavond op tv: De verraders, Spies in Disguise en De moord op Marianne Vaatstra

The Hairy Bikers’ Chocolate Challenge

24Kitchen – 19.00 uur



Terwijl de een niets om chocolade geeft, eet de ander het liefst elke dag een reep. In The Hairy Bikers’ Chocolate Challenge proberen zeven chocolatiers in de Nestlé-fabriek in Yorkshire een eigen variant van de chocoladereep te ontwikkelen. De plak van de winnaar verdient een plekje in het assortiment van de fabrikant.

De verraders

Nieuw seizoen

RTL 4 – 20.00 uur



Na het eerste seizoen en de Videoland-editie gaan opnieuw achttien BN’ers onder leiding van Tijl Beckand in een Limburgs kasteel op zoek naar een zak met zilver. Maar er zit een adder onder het gras: in hun midden zijn wederom drie Verraders, die er al liegend en bedriegend alles aan doen om de Getrouwen te saboteren om zelf met het zilver naar huis te gaan.

Spies in Disguise

SBS9 – 20.30 uur



Charmante superspion Lance Sterling (stem van Oscar-winnaar Will Smith) en de sociaal onhandige wetenschapper Walter Beckett (stem van Tom Holland) zijn tegenpolen. Bij een experiment verandert Lance onverwacht in een duif. Lance en Walter zullen, ondanks hun verschillen, een manier moeten vinden om samen te werken, want anders loopt de wereld gevaar.

Demolition Down Under

Nieuw programma

Discovery – 20.30 uur



Zo ingenieus als bouwwerken in elkaar worden gezet, zo minutieus gaan ze decennia later weer tegen de grond. Even een sloopbal ertegenaan is meestal niet verstandig, want voor je het weet ligt álles begraven onder het puin. In Demolition Down Under zien we hoe een aantal Australiërs bouwvallen en andere constructies sloopt.

De moord op Marianne Vaatstra

Investigation Discovery – 22.00 uur



Op 1 mei 1999 wordt het levenloze lichaam van de 16-jarige Marianne Vaatstra gevonden in een weiland in de buurt van het Friese Veenklooster. Ze blijkt te zijn verkracht en vermoord. Nederland is in rep en roer en de politie probeert met man en macht de dader op te sporen. Het mondt uit in een zoektocht die uiteindelijk dertien jaar zal duren. In de vierdelige serie De Moord op Marianne Vaatstra duiken betrokkenen nog een keer in de zaak.

