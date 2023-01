Vanavond op tv: Den skyldige, The Brokenwood mysteries en Louis Theroux: dark states

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 27 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Louis Theroux: dark states - laatste aflevering

20.25 uur - NPO 3

Houston is de op drie na grootste stad van de Verenigde Staten én het belangrijkste kruispunt van mensenhandel in Noord-Amerika. Naar schatting een op de vijf slachtoffers wordt via Houston verhandeld. De meesten van hen belanden uiteindelijk in de seksindustrie. In de laatste aflevering van het drieluik Dark states onderzoekt Louis de verhouding tussen prostituee en pooier en probeert hij erachter te komen wat deze vrouwen moeten doorstaan.



Volledig scherm Katillia en Louis Theroux in 'Louis Theroux: dark states'. © BBC

Den skyldige

20.24 uur - NPO 3

Veronica Superguide-score: ★★★★

In afwachting van een rechtszaak omtrent zijn handelen bij een incident, is politieagent Asger uit zijn functie ontheven en gedwongen om bij de alarmcentrale te werken. Hij beantwoordt een noodoproep van een verwarde vrouw, die vermoedelijk slachtoffer van een ontvoering is. Met de telefoon als enige hulpmiddel begint Asger een race tegen de klok om de vrouw op te sporen.



The Brokenwood mysteries - start seizoen 5

22.50 uur - Paramount

Tijdens de jaarlijkse kermis in Brokenwood schrikt Harold Wilbury, de baas van het evenement, zich in de spooktrein letterlijk dood. Hoewel er van moord geen sprake is, vindt de opgetrommelde detective Mike Shepherd het maar een vreemd verhaal. Want hoe eng kan een spooktrein nu eigenlijk zijn? De zaak wordt nog vreemder als de waarzegster beweert dat ze het naderende onheil al in haar glazen bol had gezien.



Volledig scherm Nic Sampson, Fern Sutherland en Neill Rea in 'The Brokenwood mysteries'. © VRT

Dashcam disasters - start seizoen 2

23.25 uur - Veronica

De BMW-bestuurder die zijn knipperlicht niet kan vinden is niets in vergelijking met de automobilisten die in Dashcam disasters in beeld verschijnen. Break checks, eenzijdige ongelukken, kettingbotsingen en geschepte voetgangers; alle bizarre ongelukken van bestuurders die ooit op een dashcam zijn vastgelegd, komen allemaal langs.



El perro que no calla

00.13 uur - NPO 2

Sebastián (Daniel Katz) is een dertiger die dol is op zijn hond Rita. Rita is ook gek op Sebastián: als hij de deur uitgaat begint ze hard te janken. Mee naar kantoor gaat ook niet helaas, van baan wisselen lijkt de enige optie. De film volgt de enigszins doelloze Sebastián terwijl zijn leven en de wereld om hem heen steeds meer veranderen.



Volledig scherm Daniel Katz (Sebastián) in 'El perro que no calla'. © TMDb