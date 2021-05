Vanavond op tv: Dit is Jeangu, NOS Máxima en Help mijn man is klusser!

Omdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 17 mei.

Op weg naar het Songfestival

NPO 3 – 19.25 uur



Het Eurovisie Songfestival kent vele bijzondere hoogtepunten. Bekende Nederlanders blikken terug op de meest spraakmakende momenten. Ook kijken ze vooruit naar de deelnemende acts van 2021. Met o.a. Rolf Sanchez, Sanne Wallis de Vries, Emma Wortelboer en Jeroen Kijk in de Vegte.

Dit is Jeangu

NPO 3 – 20.25 uur



Jeangu Macrooy vertegenwoordigt ons land op het Eurovisie Songfestival met zijn liedje Birth Of A New Age. Na de teleurstelling van het afgelaste evenement in 2020, zet Jeangu zich opnieuw vol energie en veerkracht in voor zijn deelname. In deze documentaire geeft de zanger een inkijk in de voorbereidingen op weg naar zijn optreden in Rotterdam Ahoy.

Volledig scherm Dit is Jeangu is vanavond om 20.25 uur te zien op NPO 3. © Unexpected Records

My 600-lb Life: Where Are They Now?

Nieuwe show

TLC – 20.30 uur



Een maagverkleining is geen wondermiddel; wie zich na de operatie zich nog steeds voleet, krijgt de verloren kilo’s er gewoon weer bij. Dat weten de deelnemers van My 600-lb Life maar al te goed. In deze terugblik wordt gekeken hoe het nu met hen gaat. Met Justin gaat het in ieder geval erg goed. Hij is al meer dan 135 kilo kwijt en wil nu van al dat extra vel af.

Help, mijn man is klusser!

RTL 4 – 20.30 uur



In het zuidelijk gelegen Ossendrecht roept de hoogzwangere Michelle de hulp in van John. Met haar 6-jarige zoontje, Devon, en haar Belgische man, de 23-jarige Sam, woont ze in een huis waar werkelijk niks af is. De elektra ligt open, er is geen licht en de babykamer is nog één grote bouwput. Michelle kan er niet meer tegen en staat op het punt te vertrekken.

NOS Máxima

NPO 1 – 20.35 uur



Koningin Máxima viert vandaag haar vijftigste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan ontmoet Matthijs van Nieuwkerk haar in Paleis Huis ten Bosch voor een openhartig gesprek over het leven, de liefde en het werk.



Lees hier meer over NOS Máxima.

Volledig scherm Koningin Maxima tijdens een interview met Matthijs van Nieuwkerk ter gelegenheid van haar 50e verjaardag. NOS Máxima is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO 1. © ANP

Pointer

NPO 2 – 22.20 uur



We zijn verslaafd aan het kopen van kleding. Tegelijk is de textielindustrie, op olie en gas na, wereldwijd de meest vervuilende. Kleren recyclen is een van de oplossingen. Maar: gebeurt dat ook?

