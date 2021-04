Vanavond op TV: Hartenstraat, Chateau Meiland en YabYum

interview Recht doen aan de geur van de Noordzee

18 april Frank Bloem bestudeerde twee jaar lang de geur van de Noordzee. Zijn onderzoek in opdracht van de Ambassade van de Noordzee resulteerde in een ‘geurkunstwerk’: Zeelucht. Het is onderdeel van de expositie Vervlogen - geuren in kleuren van het Mauritshuis.