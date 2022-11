Vanavond op tv: Het Grote Groene Idee en UEFA Europa League: Feyenoord - Lazio Roma

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 3 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

UEFA Europa League: Feyenoord - Lazio Roma

Veronica - 18.00

Feyenoord en PSV spelen allebei hun laatste wedstrijd in de poulefase van de Europa League. De Rotterdammers krijgen bezoek vanuit Italië: Lazio Roma is de tegenstander in De Kuip. Het eerste duel tussen de twee ploegen eindigde in een 4-2 overwinning voor de Italianen. Feyenoord stond na ruim een uur al met 4-0 achter. Daarna verzachtte de nieuwe spits Santiago Giménez de pijn nog enigszins door twee keer te scoren. Lees hier meer over voetbal en sport.

Volledig scherm Gernot Trauner, Mats Wieffer en David Hancko tijdens de laatste wedstrijd tegen Lazio Roma op 8 september. © Getty Images

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 - 20.25

Zodra de ‘r’ in de maand zit, wordt hij steevast van stal gehaald: rookworst. Het vleesgeworden ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Doodsimpel en oer-Hollands. Maar nu begint ook de rookworst ingewikkeld te doen. In de supers is er behalve vacuümverpakt ook vers te koop. Maar hoe vers is vers als een product gerookt is?

Volledig scherm ‘Keuringsdienst van Waarde’. © KRO-NCRV

Het roer om

SBS6 - 20.30

Bart en Renate verhuizen samen met hun twee dochters naar Zuid Frankrijk. Ze hebben grootse verbouwplannen, maar de Franse gemeente werkt niet mee, waardoor het nog maar de vraag is of ze vergunningen krijgen. Daarnaast zijn de twee puber dochters niet bepaald gelukkig met de hele emigratie en dat zorgt voor de nodige frictie.

Steve Jobs

Paramount - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

De vorige film over Steve Jobs voelde niet als het definitieve document over de Apple-goeroe. Deze wel, zelfs al is de aanpak erg minimalistisch. We zien achter de schermen de aanloop naar drie presentaties: de Macintosh, Next en iMac. Veel scènes van pratende mensen in grauwe conferentiecentra dus, maar laat het aan regisseur Boyle over om daar een dynamische, visueel prikkelende film van te maken, waar de complexe persoonlijkheid van Steve Jobs (Michael Fassbender) uit spreekt.

Volledig scherm Michael Fassbender speelt Steve Jobs in de film 'Steve Jobs'. © AP

Het Grote Groene Idee

NPO 1 - 21.31

Vijf BN’ers springen op de bres voor nieuwe, verbazingwekkende en creatieve uitvindingen waarmee iets positiefs bijdragen kan worden aan een beter klimaat. Een programma vol inspiratie, knappe koppen en doorzetters en met experimenten, proeverijen en ideeën om zelf ook je steentje bij te kunnen dragen aan een gezondere toekomst. Harm Edens presenteert, Jacintha Scheerder en Diederik Jekel staan achter de science-desk.