Vanavond op tv: Jan Rot in De slimste mens en Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

De slimste mens

NPO 2 - 20.40 uur



Na tien jaar keert muzikant Jan Rot terug in kennisquiz De slimste mens. De muzikant is ongeneeslijk ziek en had de wens om nog één keer mee te doen aan de populairste kennisquiz van het land. Hoewel de spelregels voorschrijven dat kandidaten maar eenmaal mogen deelnemen, maakte omroep KRO-NCRV een uitzondering.

Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark

Veronica – 20.30 uur



Indiana Jones (Harrison Ford) heeft maar één levensdoel: de wereld afreizen op zoek naar archeologische rijkdommen. In de film die zich afspeelt in 1936 wordt de archeoloog en avonturier ingehuurd door de Amerikaanse regering om de Ark des Verbonds te vinden voordat de nazi’s dat doen.

Silent Witness

RTL 8 – 20.25 uur



Terwijl twee medewerkers van een zorginstelling de achtervolging inzetten op Kevin McDown, een onhandelbare jongen met sociopathische trekjes, doen de forensische patholoog-anatomen Nikki en Jack een paar kilometer verderop onderzoek naar een fataal auto-ongeluk. Het slachtoffer: Kevins moeder Jackie, die onder de antidepressiva achter het stuur is gekropen. Volgens de politie gaat het om een ongeval, maar Nikki denkt er het hare van.

Massive Engineering Mistakes

National Geographic – 21.00 uur



De bewoners van een luxe appartementencomplex in San Francisco ontdekken tot hun schrik dat de vloer van hun stulp steeds meer uit het lood komt te liggen. Al snel blijkt dat het pand langzaam zinkt. Een team onderzoekt of deze bouwkundige blunder nog te herstellen is.

NCIS

FOX – 20.00 uur

In de Air Force One valt een marineofficier dood neer nadat hij met de president heeft gedineerd. Als niet veel later een tweede officier op dezelfde wijze overlijdt, vermoedt Gibbs dat de president wel eens het volgende doelwit zou kunnen zijn.

World on Fire

Start seizoen 1

BBC First – 20.55 uur



Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is de dreiging van de nazi’s in heel Europa voelbaar. Vertaler Harry Chase werkt op de Britse ambassade in Warschau, waar hij het heeft aangelegd met de Poolse serveerster Kasia. Als de Duitsers Polen binnenvallen, probeert Harry haar uit alle macht het land uit te smokkelen. Maar hoe leg je dat in vredesnaam aan je vriendin uit, die intussen trouw in Engeland op je wacht?

Salvage Hunters: Design Classics

Discovery – 21.30 uur



Drew Pritchard heeft tijdens zijn loopbaan al de nodige designklassiekers in zijn etalage gezet. In Salvage Hunters: Design Classics gaat de antiekgoeroe annex schattenjager op zoek naar een aantal iconen uit de designgeschiedenis. Dit keer zijn dat er drie uit het midden van de 20ste eeuw: de voetbaltafel van Bonzini, een klassieke jukebox en een loungestoel.

