Vanavond op tv: Kasteelvrouwe Emmy, Voor hetzelfde geld en Roosen & Borst

Roosen & Borst

Nieuwe serie

NPO 2 – 20.25 uur



Na In De Leeuwehoek en Thuis op Zuid werken Adelheid Roosen en Hugo Borst opnieuw samen aan een serie over dementie. In Roosen & Borst ligt de nadruk dit keer op afscheid nemen. Want vanaf het moment dat je de diagnose krijgt, is het leven één groot en langgerekt afscheid. Waarbij je elke keer afscheid moet nemen van wéér iets anders: van je dromen, van wie je was, van je geliefden, en uiteindelijk van het leven zelf.

Birds of Prey

Veronica – 20.30 uur



Gotham staat op zijn kop als de narcistische schurk Roman Sionis (Ewan McGregor) en zijn ijverige handlanger Zsasz het gemunt hebben op een jong meisje genaamd Cass. Harley Quinn (Margot Robbie) probeert haar leven te redden en krijgt hierbij hulp van enkele vrouwelijke superhelden: Huntress, Black Canary en Renee Montoya.

Voor hetzelfde geld

RTL 4 – 20.30 uur



In Voor hetzelfde geld verhuizen mensen uit de stad naar dorpen of het platteland. Natuurliefhebbers Bob en Iris dromen van een vrijstaand huis met 1000 vierkante meter grond in het bos. Voor de makelaars een lastige missie. Vinden Bob en Iris hun droomhuis in de huidige huizenmarkt?

Kasteelvrouwe Emmy

Nieuw programma

NPO 1 – 20.33 uur



Begin vorig jaar kreeg Emmy de Ik vertrek-kijker op de banken toen ze een kasteel in het Franse Douzillac kocht. Een droom die haar man Rutger niet deelde; in plaats van mee te verhuizen naar Frankrijk, bleef hij achter op zijn woonboot in het Gooi. Al snel bleek Emmy’s romantische ideaalbeeld haar zakelijke blik ietwat te hebben vertroebeld: het gigantische chateau bleek er een stuk slechter aan toe dan ze dacht. Omdat de klus nog lang niet geklaard is, krijgt haar verhaal in Kasteelvrouw Emmy een vervolg. Extra genieten: de voice-over wordt verzorgd door André van Duin.

Het mooiste meisje van de klas

NPO 1 - 21.20 uur



Jaap Jongbloed gaat op zoek naar het verhaal achter het ooit aanbeden mooiste meisje uit de klas. Hoe is het haar vergaan? Is haar schoonheid een garantie voor succes in het leven geweest of werd het juist als belemmering ervaren?

