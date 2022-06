Vanavond op tv: Keuringsdienst van waarde, Mr. Frank Visser en De wereld rond met 80-jarigen

The Great British Bake Off

NPO 1 – 21.06 uur



Het mag Pauls specialiteit dan wel zijn, brood is allesbehalve het eerste baksel waar de amateurbakkers hun oven voor aanzetten. Toch is het tijd voor de meest gevreesde week van Bake Off. De signatuuropdracht is er meteen eentje waar het gezelschap het benauwd van krijgt: de focaccia. Deze Italiaanse klassieker moet perfect gebakken zijn, met een open, onregelmatige structuur.

Volledig scherm The Great British Bake Off - MAGAZINE - (GB - 2021) - S12 - (Generic) - Caption: Prue Leith, Noel Fielding, Matt Lucas, Paul Hollywood © Channel 4

Keuringsdienst van waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Er staat een opmerkelijke tekst op de gebruiksaanwijzing van een pan met anti-aanbaklaag: als de pan te heet wordt, kunnen er dampen vrijkomen die gevaarlijk zijn voor vogeltjes. Maar wat voor dampen zijn dit? De Keuringsdienst duikt dit keer in de wereld van stoffen die zo sterk zijn dat alle etensresten zo van de pan glijden.

Mr. Frank Visser doet uitspraak

SBS6 – 20.30 uur



In Fijnaart rolt Ad zijn vuilcontainers al ongeveer veertig jaar via het pad van de buren naar de openbare weg. Maar sinds hij nieuwe buren kreeg, is dit ‘recht’ van hem afgepakt. Andy en Annet hebben na een verbouwing de doorgang bij hun nieuwe oprit getrokken en willen niet dat Ad nog langer over hun terrein loopt. Maar mag dat eigenlijk wel?

Massive Engineering Mistakes

National Geographic – 21.00 uur



Op 1 augustus 2007 bezwijkt in Minneapolis tijdens werkzaamheden een brug over de Mississippi. Tientallen auto’s storten te water of worden platgedrukt onder grote stukken beton, 145 mensen raken gewond, dertien mensen overleven de ramp niet. Al in 2001 bleek uit een rapport dat de brug zwakke punten had in de verbindingen tussen het betonnen dek en de stalen draagconstructies. Is dat de oorzaak van de ramp?

De wereld rond met 80-jarigen

Nieuw seizoen

SBS9 – 20.30 uur



Voor het derde seizoen op rij neemt reisleider Dennis van der Geest acht (hoog)bejaarden mee op reis om een nog onvervulde droom uit te laten komen. Het avontuur begint direct met een hoop frustraties, want hoe check je digitaal in op een luchthaven? De 82-jarige Ted weet vast wel hoe een computer werkt. Zodra het gelukt is, kan de reis beginnen. De bestemming: Sevilla!

Volledig scherm Een deelnemer van een vorig seizoen van De wereld rond met 80-jarigen. © Angeliek de Jonge

