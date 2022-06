Vanavond op tv: Khalid & Sophie, Droomhuis gezocht en Refolutie

Khalid & Sophie

NPO 1- 19.04 uur



Het werd aangekondigd als dé nieuwe vooravond hit, maar in plaats van een kijkcijferkanon werd Khalid & Sophie een hoop zorgen. In tegenstelling tot M, dat afgelopen maart nog stop werd gezet, staan alle signalen tóch op groen voor een terugkeer in september. Deze zomer is het eerst de beurt aan opvoedsoap Hoe gaat het bij jullie thuis en reality-series De makelaars en Een huis vol.

Refolutie

Nieuw programma

NPO 3 – 20.18 uur



Hoewel de reformatorische zuil op zijn grondvesten wankelt, is er een groep diep conservatieve jongeren die dit het liefst anders ziet. In het tweeluik Refolutie duikt Rutger Castricum in het leven van een aantal zelfbewuste refo-jongeren. Onder hen Tom de Nooijer, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met zijn partij Christelijk Verbond Oldebroek vanuit het niets drie zetels wist binnen te halen.

The Toys That Built the World

History – 20.30 uur



Het zijn niet bepaald namen die bij ons bellen laten rinkelen, maar toch hebben Arthur Melin, Ruth Handler en Frederick Morrison met hun uitvindingen stuk voor stuk wereldgeschiedenis geschreven. The Toys That Built the World vertelt hun succesverhaal. Want wie kent de hoelahoep (Melin), Barbie (Handler) en frisbee (Morrison) niet?

Droomhuis gezocht

NPO 1 – 20.33 uur



Al ruim dertig jaar zijn Marcel en Ilona niet weg te slaan uit Florida. Ook de rest van de Verenigde Staten kon al rekenen op een bezoekje van het stel, maar de staat Florida - en dan vooral de stad Orlando - bleef in al die jaren toch de favoriet. Het is dan ook niet verrassend dat ze juist daar op zoek gaan naar een huis. Terwijl Sybrand het stel drie huizen voorlegt, bezoekt Carrie Nationaal Park de Everglades, het gigantische moeras in het zuidwesten van Florida, dat sinds 1979 op de Werelderfgoedlijst te vinden is.

Mijn geniale vriendin

Nieuw seizoen

NPO 2 – 23.06 uur



Het is begin jaren ’70. Lila is inmiddels moeder geworden, heeft haar man verlaten en werkt onder erbarmelijke omstandigheden in een vleesfabriek. Elena’s leven ziet er compleet anders uit; ze is verloofd met een academicus en is met haar eerste roman op weg naar een veelbelovende toekomst. Ondanks hun verschillende levens, staat hun vriendschap als een huis.

Volledig scherm Een beeld uit Mijn geniale vriendin. © HBO

