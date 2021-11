Vanavond op tv: Khalid & Sophie, Hotel Artemis en The Alaska Triangle

Khalid & Sophie

Laatste aflevering

NPO 1 – 19.00 uur



Het werd met veel bombarie aangekondigd als dé nieuwe vooravondhit, maar Khalid & Sophie haalde niet de verwachte kijkcijfers. Of de talkshow volgend seizoen terugkeert is nog maar de vraag, de komende maanden is het eerst de beurt aan M.

Vera

RTL 8 – 20.30 uur



Na een begrafenis belandt Faye Wakeland met haar taxi in de greppel en wordt ze dood gevonden. Hoewel alles wijst op een ongeluk, denkt Vera er het hare van. Later blijkt Faye van de weg te zijn gereden. Terwijl iedereen in haar omgeving de lippen stijf op elkaar houdt, ontdekt de detective al snel iets verontrustends over het onderwerp van de begrafenis, Roddy Maplin.

Hotel Artemis

Filmpremière

RTL 7 – 20.30 uur



Jean (Jodie Foster) runt een geheim en exclusief members-only ziekenhuis voor de gevaarlijkste criminelen ter wereld. Als maffiabaas Orian Franklin (Zachary Quinto) het gebouw betreedt, moet Jean een belangrijke beslissing nemen.

Volledig scherm Jeff Goldblum, Zachary Quinto enJodie Foster in een scène van Hotel Artemis. © AP

Court Cam

Nieuw seizoen

Crime + Investigation – 21.00 uur



Terwijl wij het hier met Voor de rechter moeten doen, gaat het er in Court Cam heftiger aan toe. Spraakmakende processen, angstaanjagende uitbarstingen en withete rechters. Ook in het derde seizoen is de camera weer op zoek naar de meest bizarre momenten.

The Alaska Triangle

Nieuw seizoen

Discovery – 21.30 uur



Niet alleen in de Bermudadriehoek gebeuren er een hoop onverklaarbare dingen, Alaska kan er ook wat van. In dit gebied, gelegen tussen Barrow in het noorden, Anchorage in het zuiden en Juneau in het zuidoosten, zijn sinds 1988 meer dan zestienduizend mensen verdwenen. Werken hier aliens samen met de overheid, zoals door sommige mensen wordt beweerd? Of is er heel iets anders aan de hand?

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: