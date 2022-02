Vanavond op tv: Killer Elite, Het verhaal van Nederland en Over mijn lijk

The Grand Party Hotel

RTL Z – 20.30 uur



Almelo heeft Preston Palace, met bowlingbaan, subtropisch zwemparadijs en bioscoop. In Liverpool staat de wat faciliteiten betreft ietwat uitgeklede evenknie The Shankly Hotel. Met z’n enorme, weliswaar tikkeltje ordinair ingerichte kamers en gunstige ligging is het een populaire feestlocatie voor groepen. Maar de ieder weekend krap zevenhonderd incheckende gasten zorgen bij het personeel voor een iets minder feestelijke stemming.

Killer Elite

Veronica – 20.30 uur



Danny (Jason Statham) is een ex-huurling die serieus in de problemen komt als Hunter (Robert De Niro), zijn beste vriend en mentor, wordt ontvoerd in opdracht van een Arabische sjeik. Die laatste dwingt Danny een moord te plegen.

Het verhaal van Nederland

Nieuw programma

NPO 1 – 20.34 uur



Van de Gouden Eeuw en de aankomst van het Jamna-volk tot het slagveld als de Bataven het onder leiding van Julius Civilis op besluiten te nemen tegen de Romeinen; in Het verhaal van Nederland neemt Daan Schuurmans ons op sleeptouw dwars door de geschiedenis van het land waarin we wonen. Een verhaal met gouden bergen en zwarte bladzijden, dat ons laat zien wie we zijn en hoe we zo zijn geworden. Een verhaal over strijd en verzoening, over vroeger en nu.

Volledig scherm Een beeld uit Het verhaal van Nederland. © NTR

Over mijn lijk

NPO 1 – 21.28 uur



Het jawoord is nog maar net uitgesproken of het is opnieuw feest bij Roy en Annick. Na de twintig-wekenecho organiseert het dolblije stel een heuse gender reveal party. Jip doet er ondertussen alles aan om zo gezond mogelijk te leven. Ze heeft een eetgewoonte ontwikkeld die haar epileptische aanvallen moet onderdrukken en de tumorgroei moet afremmen.

Domina

Nieuw programma

Canvas – 22.00 uur



Livia Drusilla, de rijzende ster van Rome, verliest alles in de burgeroorlog die haar vader en echtgenoot hebben verloren en wordt in ballingschap gedwongen. Livia moet een hartverscheurende beslissing nemen om haar eigen leven en dat van haar zoon te redden. Een verhaal over het spel om de macht in het oude Rome, voor een keer bekeken vanuit een vrouwelijk perspectief.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: