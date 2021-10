Vanavond op tv: Kopen zonder kijken, Cupido Ofzo en Harry Potter and the Order of the Phoenix

Kopen Zonder Kijken

RTL 4 – 20.30 uur



In dit woonprogramma geven stellen de zoektocht en verbouwing van hun nieuwe woning uit handen aan Martijn Krabbé en zijn team. Styliste Roos Reedijk weet elke week weer voor een habbekrats een droominterieur te vinden. In deze aflevering duikt ze in de kleurenwaaier voor Eva en Pascal uit het Zuid-Hollandse Papendrecht.

In een eerdere aflevering van Kopen Zonder Kijken:

Harry Potter and the Order of the Phoenix

Net5 – 20.30 uur



In de vijfde film uit de Harry Potter-reeks wordt Harry nog vóór de start van het nieuwe schooljaar opgehaald door tovenaars van de Orde van de Phoenix. De Orde probeert Voldemorts plannen te dwarsbomen. Lang niet iedereen in de tovenaarsgemeenschap gelooft dat Hij-Die-Niet-Genoemd-Mag-Worden echt is teruggekeerd.

De wereld van morgen

NPO 1 – 20.35 uur



Wat eten we straks als alternatief voor de kipvink of sojaburger? En kunnen we straks onze telefoon nog wel opladen zonder een dak vol zonnepanelen? In De wereld van morgen duiken Nick Schilder, Beste zangers’ Karsu Dönmez en EénVandaag Nieuwstrend-gezicht Hila Noorzai op de technische innovaties die aan onze deur staan te rammelen.

Cupido Ofzo

Nieuwe show

SBS6 – 21.30 uur



Het vinden van de juiste partner is voor veel mensen al een zo goed als onmogelijke opgave. Laat staan als je continu naar links geswiped wordt omdat je nu eenmaal behept bent met autisme, een licht verstandelijke beperkingen of niet-aangeboren hersenaandoening. In Cupido Ofzo openen Wendy van Dijk en Leonie ter Braak een datingbureau om deze bijzondere mensen aan een romantische wederhelft te helpen. Schiet Cupido dit keer wel raak?

Volledig scherm Wendy van Dijk en Leonie ter Braak met de kandidaten van Cupido Ofzo © William Rutten

24 uur in de ER

RTL 5 – 22.55 uur



Op de eerstehulpafdeling van St. George’s Hospital in Zuid-Londen, een van de grootste ziekenhuizen van Groot-Brittannië, komen veel patiënten binnen. In deze medische realityserie worden de artsen en deze hulpbehoevende patiënten 24 uur per dag van dichtbij gevolgd.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: