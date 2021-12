Vanavond op tv: Linda’s Wintermaand, Maestro en Sint & De Leeuw

Linda’s Wintermaand

Eerste aflevering

SBS6 – 20.20 uur



De grande dame van de Nederlandse televisie keert terug met haar Wintermaand. De komende vier weken ploft een keur aan bekende koppies bij Linda op de bank. In deze eerste aflevering zijn dat André van Duin en Nikkie de Jager.

Maestro

Nieuw seizoen

NPO 1 – 20.25 uur



Ga er maar aan staan, zonder ervaring en met slechts een baton in de vingers een heel orkest aansturen. De nieuwe juryvoorzitter - de Duitse topdirigent Henrik Schaefer - doet dat inmiddels met zijn ogen dicht, maar hoe brengen Simone Kleinsma, Pieter Jan Hagens en hun vijf collega-BN’ers het er dit seizoen van af?

Agatha Christie’s Marple

Nieuw seizoen

BBC First – 21.00 uur



Na twee seizoenen vol moordpartijen is de bejaarde Jane Marple toe aan een vakantie. Ze heeft haar koffer nog niet uitgepakt of kamermeisje Tilly Rice wordt vermoord. De onverschrokken Marple krijgt tijdens haar zoektocht naar de waarheid hulp van Tilly’s collega Jane Cooper. Terwijl ze het hotel rondspeuren, valt er een nieuw slachtoffer.

Sint & De Leeuw

NPO 1 – 21.30 uur



Sinterklaas is jarig en stapt bij Paul de Leeuw in zijn Busje komt zo-touringcar om een aantal mensen te verrassen met een bonte stoet aan cadeaus.

Volledig scherm Paul de Leeuw in zijn busje. © BNNVARA

Klein maar fijn

Nieuw seizoen

SBS6 – 22.00 uur



Onder leiding van Jan Versteegh nemen opnieuw acht miniatuurbouwers het tegen elkaar op om wekelijks twee petieterige bouwwerken in elkaar te lijmen. De kennismakingsopdracht is meteen een pittige en staat volledig in het teken van zeventig jaar televisie. Wie overleeft het commentaar van juryleden Dido Geluk en Bobby de Groot en knutselt zich linea recta de tweede aflevering in?

Argos-TV Medialogica

Nieuwe serie

NPO 2 – 22.08 uur



De Oeigoeren, een turkssprekende moslimminderheid in de regio Xinjiang, in het noordwesten van China, worden systematisch opgesloten in heropvoedingskampen. Volgens de Oeigoeren zelf een plek waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn, volgens China een manier om extremisme te bestrijden. Hoe verkoopt Beijing dat beleid aan het buitenland? En wat is het beeld dat van de Oeigoeren wordt neergezet?

