Vanavond op tv: Make-Up Cup, Het roer om en The Tribute, Battle of the Bands

Make-Up Cup

NPO 3 – 19.21 uur



Met een kwast in de hand werd Nikkie de Jager wereldberoemd. Maar de make-up-ster blijkt lang niet de enige die wel raad weet met oogpotlood, primer en foundation. In het tweede seizoen van Make-Up Cup staan opnieuw tien jonge talentjes te trappelen om hun kunsten aan de make-updiva te laten zien. Wie laat zich bij Nikkie en gastjurylid Victor Mids van de beste kant zien?

The Tribute, Battle of the Bands

Nieuwe show

SBS6 – 20.00 uur



One Night of Queen, The Stolling Rones en Nervana. Geen tikfouten, maar stuk voor stuk bekende tributebands die de hits van hun favoriete band tot in de perfectie naspelen. In The Tribute, Battle of the Bands gaan juryleden Spike, Angela Groothuizen en Cesar Zuiderwijk onder leiding van Gerard Ekdom op zoek naar de beste tributeband van Nederland. Wie klinkt exact als het origineel en krijgt met hetzelfde gemak de fans op de banken?

Volledig scherm Presentator Gerard Ekdom in The Tribute - Battle of the Bands. © ANP

Het roer om

SBS6 – 21.30 uur



Jarenlang werken Robert en Miranda Klooken in hun snackbar de Smikkelcorner in Hengelo. Maar tijdens de kerst in 2020 hakken de twee de knoop door: de huur van de Smikkelcorner wordt opgezegd en de Keijenborgers vertrekken naar hun vertrouwde vakantieland Gambia, waar ze in kustplaatsje Kololi een restaurant overnemen. Al snel blijkt dat er van alles aan het eettentje mankeert.

Splntr!

NPO 3 – 22.13 uur



Nadat hij twee jaar lang de late zondagavond te zien was, zijn Splinter Chabot en zijn talkshow gepromoveerd naar de zaterdagavond. Veel verandert er verder niet, want ook dit derde seizoen ontvangt hij jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media.

Volledig scherm Splntr! © AVROTROS

Midsomer Murders

NPO 2 – 22.08 uur



Het jaarlijkse Midsomer Scarecrow Festival neemt een macabere wending als de eigenares van een vintagewinkel dood en verkleed als vogelverschrikker in haar eigen etalage wordt aangetroffen. Wanneer er vervolgens nog twee lijken naast hun strooien pop opduiken, moeten Barnaby en zijn sidekick Winter erachter komen wie het op de drie slachtoffers had gemunt. Al snel blijkt het er in het op het oog idyllische dorpje een stuk ongezelliger aan toe gaat dan gedacht en dat de deelnemers aan het festival letterlijk over lijken gaan om te winnen.

