Vanavond op tv: Nederland kiest: De uitslagen en Juventus - Villarreal

Nederland kiest: De uitslagen

NPO 1 – 20.32 uur



Stemmen Nederlanders dit jaar lokaal of toch op de landelijke partijen? Wordt de huidige regering afgerekend op het coronabeleid of kiest de Nederlander voor een partij die zich inzet voor het opknappen van het lokale winkelcentrum? In Nederland kiest: De uitslagen zetten Rob Trip en Simone Weimans de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen op een rij. Ron Fresen en Arjan Noorlander zorgen voor politieke duiding.

UEFA Champions League: Juventus - Villarreal

RTL 7 – 20.55 uur



De wedstrijd was nog maar pas begonnen toen nieuwkomer Dušan Vlahovic de 0-1 scoorde voor Juventus. Maar toen bleef het vrij stil bij de Italiaanse ploeg. In de tweede helft werd het nog stiller toen Dani Perejo de 1-1 scoorde voor Villarreal. De club die vanavond wint, mag zich direct plaatsen voor de kwartfinales.

Survivors with Denise Welch



Crime + Investigation – 21.00 uur



Sammy Woodhouse was pas veertien toen ze verliefd werd op de tien jaar oudere Arshid Hussain. Ze dacht in hem haar wederhelft te hebben gevonden, maar in werkelijkheid was haar vriend de leider van een van de grootste pedonetwerken van Groot-Brittannië. Toen bij haar eindelijk het besef kwam dat het niet normaal was wat Hussain met haar deed, besloot ze (met succes) zijn fouten te openbaren.

Lauren!

NPO 3 – 21.19 uur



Ze werden in de vijftiende eeuw uitgehakt door zigeuners, maar inmiddels zijn de grotwoningen in het Spaanse Granada getransformeerd tot dé plek waar je moet zijn voor Sangria en tapas. Maar niet alleen de horeca heeft de Spaanse grotten ontdekt, er woont ook een groep mensen die er een eigen wereld heeft gecreëerd, ver van de huidige maatschappij. Lauren duikt in de wereld van de moderne holbewoner.

Volledig scherm Lauren Verster. © ANP Kippa

Trigonometry

BBC First - 23.55 uur



Gemma en Kieran wonen in een klein appartement in Londen, maar kunnen dankzij hun hoge huur de eindjes moeilijk aan elkaar knopen. Omdat het geld opraakt, gaan de twee op zoek naar een huisgenoot. Die vindt het duo in de voormalig zwemster Ray. Al snel belanden de drie in een onverwachts romantische avontuur. Maar is dat eigenlijk wel zo’n goed idee?

