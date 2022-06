Vanavond op tv: Nederland – Polen, 24 Uur van Le Mans en Nederland op film

Nederland op film

NPO 2 – 19.55 uur



Hoewel er vaak gezegd wordt dat vroeger alles beter was, geldt dat niet voor de rol van de Nederlandse vrouw. Die werd geacht te trouwen, kinderen te krijgen en zich aan het huishouden te wijden. Een broek? Geen sprake van. Werken? Tot het huwelijk, dan volgt ontslag. Pas diep in de jaren zestig is er verandering; de vrouw is het zat om tweede viool te spelen en begint aan een inhaalslag, die tot op de dag van vandaag gaande is.

Food Porn

24Kitchen – 19.00 uur



Het is de ergernis van menig restaurantbezoeker: mensen die, in zijn of haar obsessie voor likes, de meest ingewikkelde acties uithaalt om de pokébowl, hamburger of gehaktbal vast te leggen en vervolgens op Instagram te delen. In Food Porn bezoekt Michael Chernow de restaurants waarvan de gerechten het vaakst op sociale media zijn verschenen. Smaken ze net zo lekker als ze eruitzien?

Nations League: Nederland – Polen

NPO 1 – 20.23 uur



Robert Lewandowski is misschien wel de beste spits ter wereld. Toch scoorde de Pool nog nooit tegen het Nederlands elftal. Twee keer speelde de man met 120 interlands op zijn naam tegen Oranje en beide keren ging ʻLewangoalskiʼ met 1-2 onderuit. Nog een weetje over de Poolse voetballer? Bondscoach Leo Beenhakker liet hem in 2008 debuteren tegen San Marino (2-0). Toen scoorde hij wel.

24 Uur van Le Mans

RTL 7 – 15.00 uur



Terwijl de LMP2-bolide van Racing Team Nederland de afgelopen jaren niet uit Le Mans was weg te krijgen, koos het team van Jumbo’s Frits van Eerd dit keer voor het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. De Nederlandse eer wordt tijdens de 24 uur van Le Mans hooggehouden door onder meer Tijmen van der Helm, die de Formule 3 inruilde voor de endurance-racerij.

Homestead Rescue

Discovery – 20.30 uur



Een moestuin onderhouden is voor sommigen al te veel werk, laat staan dat ze zelfvoorzienend kunnen leven. Voor de Raneys is het makkelijk; zij wonen al jaren zelfvoorzienend en helpen al bijna net zo lang mensen bij hun droom om ook de zo te leven. Dit keer gaat het trio aan het werk in de jungle van Kauai, het noordelijkste eiland van Hawaï. Maar door noodweer lijkt het hele project in duigen te vallen.

