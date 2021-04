Vanavond op TV: Oplichters Aangepakt, Bevallen met Bobbi en De Rijdende Rechter

Update Beau vraagt naar overleden vader Frans Bauer: ‘Wat een flater van mij’

17 april Een pijnlijk moment gisteravond in Beau. De presentator vroeg tot twee keer toe aan tafelgast Frans Bauer of zijn vader al gevaccineerd was, waarop Bauer enigszins ongemakkelijk antwoordde: ,,Mijn vader is overleden. Ik probeerde er al overheen te praten.” Van Erven Dorens slaakte direct een kreetje van paniek. ,,Wat een stomme vraag. Wat een flater.”