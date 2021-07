Vanavond op tv: Opstandelingen, Grease en Mr. Frank Visser doet uitspraak

update Bilal Wahib voor het eerst op podium na livestrea­min­ci­dent, Paradiso wist van niks

29 juni Acteur en rapper Bilal Wahib (22) is terug op het podium, een paar dagen nadat hij op televisie zijn excuses had aangeboden aan de 12-jarige jongen die hij in maart van dit jaar overhaalde zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream op Instagram. Wahib trad gisteravond op in Paradiso, als gastartiest bij zijn vrienden van Kris Kross Amsterdam. De popzaal wist hier niet vanaf.