Vanavond op tv: Partizan Belgrado - Feyenoord, Kamp van Koningsbrugge en Exit

UEFA Conference League: Partizan Belgrado - Feyenoord

Veronica – 18.00 uur



Feyenoord gaat in de achtste finale van de Conference League op bezoek bij Partizan Belgrado, de koploper in de Servische competitie. PSV, dat in de tussenronde in twee wedstrijden wist af te rekenen met Maccabi Tel Aviv, neemt het om 21.00 uur in eigen huis op tegen FC Kopenhagen.

Keuringsdienst van Waarde

NPO 3 – 20.25 uur



Vis is het lekkerst wanneer het vers is. Daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan, waardoor verse vis prijziger is dan bijvoorbeeld bevroren zalm uit het vriesvak. Maar is dat wel terecht? De Keuringsdienst ontdekte dat de verse vis uit de plastic bakken óók bevroren is geweest. Wat is dan het verschil tussen de twee? Het antwoord op die vraag blijkt nog best lastig te achterhalen.

Kamp van Koningsbrugge

NPO 1 – 20.32 uur



Na dagen hard werken is het moment eindelijk daar: de finale van Kamp van Koningsbrugge. Vijftien Nederlanders waagden zich aan een van de zwaarste opleidingen die Nederland kent, namelijk die van de Special Forces. De training vergt zowel mentaal als fysiek enorm veel van de mens. Met nog maar zes deelnemers belooft deze slotaflevering enorm spannend te worden, want wie haalt de eindstreep?

Line of Duty

Nieuw seizoen

RTL 8 – 21.30



De politie hoort aan de goede kant van de wet te staan. Wanneer blijkt dat dat niet geheel aan de orde is, komt anticorruptie-eenheid AC-12 in actie. In het derde seizoen wordt er onderzoek gedaan naar sergeant Danny Waldron. Hij leidt een arrestatieteam en wanneer zijn teamleden een verdachte doodschieten, worden er tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Tijdens het onderzoek naar de groep ontdekken de leden van AC-12 dat Danny erg gevaarlijk is.

Exit

NPO 3 – 23.21 uur



Geld maakt niet gelukkig, want ook al heeft de schatrijke Adam alles wat hij wil, hij is niet tevreden met zijn luxe leven. Om toch nog iets te voelen, spendeert de financieel expert zijn tijd liever aan drank, seks en drugs. Dat doet hij in deze Noorse dramaserie niet alleen, want ook zijn vrienden Hendrik, William en Jeppe hebben zo’n doelloos bestaan en zoeken naar afleiding. De mannen nemen daardoor steeds grotere risico’s.

