Vanavond op tv: Sinan op zoek naar het paradijs, Meiden die rijden en Murky skies

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor donderdag 5 januari. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

Meiden die rijden - start seizoen 3

NPO 3 - 20.25 uur

Goederen laden, kilometers vreten en de lading lossen; een tientonner over kronkelige weggetjes jagen is allang geen mannenaangelegenheid meer. Na het succes van de eerste seizoenen volgen we opnieuw een aantal dames dat met truck en oplegger stad en land doorkruist.

Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

SBS6 - 20.30 uur

In het Overijsselse Witte Paarden brandde een waar hellevuur rond het kerkje van Jacqueline, nadat haar buren haar gloednieuwe hek bruusk uit de grond hadden getrokken. Volgens de buren, de familie Heerschop, stond Jacquelines hek op hún grond en had het er daarom überhaupt niet mogen staan. Mr. Visser kwam, zag en oordeelde dat het hek inderdaad verplaatst moest worden. Is de Dag des Oordeels daarmee ook afgewend?

Volledig scherm Viktor Brand en Mr. Frank Visser. © SBS6

Murky skies - eerste aflevering

NPO 2 - 20.30 uur

Op 4 oktober 1992 stort een Boeing 747 van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al te pletter op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Amsterdamse Bijlmermeer. Terwijl de media en het publiek zich op de slachtoffers en de overlevenden richten, tekent zich op de achtergrond een onzichtbaar drama af. Hier zijn drie partijen bij betrokken, elk met een ander belang, maar hetzelfde doel: de waarheid onder het tapijt moffelen.

Volledig scherm Dr. Itsik Yaniv in Murky Skies. © VPRO

Sinan op zoek naar het paradijs - eerste aflevering

NPO 1 - 21.21 uur

Journalist Sinan Can en documentairemaker Thomas Blom vertrekken voor een nieuwe ontdekkingstocht door het Midden-Oosten. Vanaf de berg Ararat in Oost-Turkije volgen de twee de mythische Eufraat duizenden kilometers door Syrië naar Irak, waar de rivier uiteindelijk uitmondt, de plek waar de Eufraat en de Tigris elkaar ontmoeten en waar volgens de overlevering de boom met de verboden vrucht staat.

Top 10: The art of architecture

National Geographic - 22.00 uur

Lijstjes, we zijn er dol op. National Geographic springt daar handig op in en trakteert ons de komende weken op een aantal architectonische hoogstandjes. De serie begint met een roedel adembenemende bruggen. Zoals de Banpo Bridge in Seoel, de Ponte di Rialto in Venetië en de Erasmusbrug in Rotterdam.