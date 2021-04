Vanavond op tv: Socials, seks & centen, Help! Mijn man is klusser en Ewout aan de grens

Martijn Koning in gesprek met RTL-baas Peter van der Vorst

24 april Martijn Koning en RTL-baas Peter van der Vorst hebben de Baudet-zaak besproken. De zenderbaas had de cabaretier uitgenodigd om te praten over de situatie rond zijn roast van Thierry Baudet in het televisieprogramma Jinek op 11 maart. ,,We zijn weer on speaking terms”, stelt Koning.