Vanavond op tv: The Masked Singer, Droomhuis Gezocht en Official Secrets

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor vrijdag 4 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

My Kitchen Rules Australië - start seizoen 12

Net5 - 17.30

Elf seizoenen lang deelden de Australische Pete Evans en zijn Franse evenknie Manu Feildel de punten uit in My Kitchen Rules, maar sinds Evans zich verloor in complottherorieën en een nazisymbool op zijn socials postte, was het voor hem einde oefening. Zijn rol wordt in het twaalfde seizoen overgenomen door twee culinaire toppers: Nigella Lawson en voormalig MasterChef-jurylid Matt Preston. In deze kookwedstrijd strijden verschillende teams van twee personen tegen elkaar. Ze toveren hun huis om in een restaurant en de juryleden beoordelen hun kookkunsten.

Volledig scherm De juryleden Manu Feidel en Nigella Lawson van 'My Kitchen Rules Australia'. © Google

The Masked Singer - start seizoen 4

RTL 4 - 20.00

Wie pak ’m beet een jaar of vijf geleden had geroepen dat het halve land elke vrijdagavond met open mond naar een stel als zebra’s, astronauten en oliebollen verklede zingende BN’ers zou kijken, hadden we op z’n minst voor gek verklaard. Maar na eerder al de rest van de wereld veroverd te hebben, scoort The Masked Singer ook bij ons als een tierelier. In het vierde seizoen kruipen opnieuw vijftien bekende koppen in de bloedhete pakken. Maar wie is nou wie? Lees hier wie de vijftien karakters zijn van het nieuwe seizoen.

Volledig scherm Presentator Ruben Nicolai met Carlo Boszhard, Gerard Joling, Loretta Schrijvers en Buddy Vedder als juryleden in 'The Masked Singer'. © William Rutten/RTL

Official Secrets - filmpremière

Net5 - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★

Wat zou jij doen als je een oorlog kon tegenhouden? We nemen aan dat je geen moment zou twijfelen. Maar wat als je daar hoogverraad voor moet plegen? Voor die morele keuze kwam de Britse Katharine Gun te staan toen ze tijdens haar werk in 2003 een geheim document onder ogen kreeg, waaruit bleek dat de Amerikaanse regering probeerde een oorlog in Irak te forceren. Ook al heb je het hele gebeuren toen misschien voorbij zien komen in de media; het blijft een onderhoudend en spannend verhaal. Is ze een verrader of een heldin? Het werd verfilmd met Keira Knightley in de rol van Katharine met naast haar volop puike Britse acteurs in zelfs de kleinste rollen.

Droomhuis Gezocht - start seizoen 14

NPO 1 - 20.34

Sandor en zijn half-Spaanse tortel Diana zijn verknocht aan Cambrils, een van oorsprong klein vissersdorpje aan de Costa Dorada. Hoewel Salou op loopafstand ligt, hangen in het ingedutte Cambrils geen bezopen jongeren in de lampen. De twee parkeren er hun caravan al jaren, maar nu er een forse erfenis op hen wacht, wordt het witte gevaar ingeruild voor een huis. Terwijl Dionne Stax drie leuke exemplaren opsnort, neemt Carrie ten Napel een kijkje in de stad Terragona.

Volledig scherm Carrie ten Napel en Dionne Stax in 'Droomhuis Gezocht. © MAX

Meer dan goud - start herhalingen

NPO 1 - 21.25

Hans van Breukelen keepte in 1988 de nodige hoofdprijzen bij elkaar. Met PSV won hij de landstitel, bekerfinale én de Europa Cup 1, met Oranje werd hij Europees Kampioen. Maar De Breuk heeft ook de nodige tegenslagen voor zijn kiezen gekregen, zoals de dood van zijn vrouw en een ferme burn-out na zijn ontslag als KNVB-directeur. Hij praat erover met Leontien van Moorsel, Erben Wennemars, Elis Ligtlee, Bas van de Goor en Kim Lammers.