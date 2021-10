Vanavond op tv: The Masked Singer, Jochem in de wolken en How to Be Young

The Masked Singer

Nieuw seizoen

RTL 4 – 20.00 uur



The Masked Singer is een zangcompetitie waarin bekende Nederlanders gemaskerd de strijd met elkaar aan gaan in de meest bijzondere kostuums. De jury bestaat uit twee panels: Gerard Joling en Buddy Vedder, en Carlo Boszhard en Loretta Schrijver. Zij proberen de identiteit van de karakters te achterhalen.

Silent Witness

BBC First – 21.00 uur



Na de tragische dood van Leo staan Nikki en Jack niet bepaald te juichen op het moment dat zijn vervanger Thomas Chamberlain verschijnt. Het team moet direct aan de bak als een sekstape de Franse topvoetballer Isaac Dreyfuss in verband brengt met een moord.

Jochem in de wolken

Nieuwe show

NPO 1 – 21.30 uur

Komiek Jochem Myjer is al vanaf zijn jeugd gefascineerd door alles wat groeit en bloeit. In Jochem in de wolken keert hij terug naar zijn eerste liefde: de bloemen en bijen. Hij vaart in een luchtballon over de vier mooiste natuurgebieden van Nederland.

How to Be Young

Nieuwe documentaireserie

NPO 2 – 22.20 uur



Na How to Be a Man en How to Be Gay richt Margriet van der Linden haar pijlen op de jeugd. Ze onderzoekt de leefwereld van Europese jongeren. Hoe is het om jong te zijn in de 21ste eeuw? De eeuw van vergrijzing, polarisatie en klimaatverandering, van activisme, duurzaamheid en ontspullen. Margriet begint haar reis in Turkije.

Poldark

Nieuw seizoen

NPO 2 – 23.05 uur



Na de dood van Elizabeth besluit Ross te stoppen met zijn politieke activiteiten in Westminster en meer tijd door te brengen met zijn dierbaren. Maar als een oude vriend hem om hulp vraagt, keert hij toch terug naar de politiek. Intussen wordt Demelza in Cornwall geconfronteerd met gevaren van een heel andere orde als een vrouw haar autoriteit in twijfel trekt.

