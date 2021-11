Vanavond op tv: Typisch Dordt, Hunted en Men in Black: International

Typisch Dordt

NPO 2 – 19.20 uur



In Typisch worden gewone mensen in een buurt ergens in Nederland gevolgd. Wie zijn de mensen die er wonen en hoe ziet hun leven eruit? De uitdrukking ‘hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt’ gaat niet op voor de bewoners van Dordrecht bij wie de camera’s van Typisch dit keer zijn beland. Onder hen blueszangeres Marianne, die in 2018 de finale van The Voice Senior wist te bereiken.

Volledig scherm Mary Huijgen, bloemenkraam op de markt. Wordt daar gefilmd voor het programma Typisch Dordrecht van de EO. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Hunted

Start seizoen 7

NPO 3 – 20.25 uur



In Hunted gaan twaalf onbekende Nederlanders de uitdaging aan. Ze slaan op de vlucht en het is hun doel om onder de radar te blijven tot ze het extractiepunt hebben bereikt. Het opsporingsteam onder leiding van oud-recherche chef Sander Schaepman en Marcel van de Ven proberen de deelnemers zo snel mogelijk op te sporen.

Men in Black: International

Filmpremière

RTL 7 – 20.30 uur



The Men In Black hebben altijd de aarde beschermd tegen het uitschot van het universum. Agent H en agent M (Chris Hemsworth en Tessa Thompson) krijgen te maken met de grootste en meest wereldwijde dreiging tot nu toe: een mol in de organisatie.

Bak met Miljuschka

24Kitchen – 17.00 uur



Van cakebeslag tot briochedeeg en van brooddeeg tot bladerdeeg: Miljuschka Witzenhausen slaat opnieuw aan het kneden om de lekkerste taarten, cakes en tulbanden op tafel te zetten. Toch is het niet alleen maar zoet wat ze bakt: Met het deeg maakt ze niet alleen een zoet gerecht, maar ook een hartige variant.

Volledig scherm Miljuschka Witzenhausen. © Brunopress

Het klimaat: Zijn we te laat?

NPO 1 – 20.35 uur



Het wassende water in Limburg, smeltende ijskappen in Groenland en bloedhete of kletsnatte zomers in Nederland maken duidelijk dat we Moeder Aarde aan het verslonzen zijn. Maar kunnen we deze klimaatcrisis met z’n allen nog terugdraaien? Door de auto nog wat vaker in te ruilen voor de fiets? En de vuurkorf bij het grofvuil te zetten? In Het klimaat: Zijn we te laat? zoekt Winfried Baijens met een aantal gasten naar tips en tricks.

The Canterville Ghost

Nieuwe serie

BBC First – 20.00 uur



Sir Simon de Canterville is het belangrijkste spook van Groot-Brittannië en is bijzonder trots op zijn duivelse reputatie. Als de Amerikaanse familie Otis het verlaten familielandgoed van de Cantervilles op de kop tikt, bereidt Sir Simon zich voor om hen de schrik van hun leven te bezorgen. Klein probleem: de Otisjes zijn niet bang voor geesten, maar worden vooral nerveus van de Britse etiquette.

