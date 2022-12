Vanavond op tv: vtwonen Weer verliefd op je huis, Wipeout en De Gevaarlijkste Wegen

Heerlijk zappen in het weekend? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor zondag 4 december. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

De Grote Verbouwing

SBS6 - 18.30 uur

Het doemscenario van een stijgende zeespiegel weerhoudt pensionado Geoff Wood er niet van om een huis aan een zompige riviermonding te bouwen. Maar om droge voeten te houden, moet de constructie de lucht in. En dus komt het overstromingsbestendige pand zo’n 4,5 meter boven de grond te zweven. Maar vlak voordat de eerste heipaal in de rivierklei wordt geslagen, breekt de coronacrisis uit. Opeens valt de volledige planning in het water en kan Geoff niets anders doen dan afwachten. Maar met een jaar vertraging gaat de bouw uiteindelijk van start.

Wipeout - start seizoen 9

RTL 7 - 19.00 uur

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan; Herman van Veen zong het, in Wipeout is het de normaalste zaak van de wereld. Het oeverloze gekletter en geklater over rode ballen, pilaren en vloedgolven hield het in Nederland drie seizoenen vol, aan de overkant van de Grote Plas zijn ze inmiddels al toe aan de negende serie. Hierin strijdt opnieuw een aantal kandidaten op een duizelingwekkende hindernisbaan tegen elkaar én tegen de klok. De inzet: de eer en 25.000 dollar.

vtwonen Weer verliefd op je huis

SBS6 - 19.30 uur

Al jaren woont Eva in de oergezellige hanzestad Zwolle, maar nu zij en haar Jordy een spruit verwachten, zit er niets anders op dan te verhuizen naar Almere, de thuisbasis van Jordy en zijn zoons Dani en Luka. Maar voordat er überhaupt een verhuisdoos naar de polder wordt gebracht, wordt het creatieve team van vtwonen opgetrommeld om Jordy’s mannenhuis te transformeren in een urban jungle met een hoop kaarslicht.

Medialogica

NPO 2 - 20.25 uur

De mogelijke komst van een asielzoekerscentrum naar een gemeente leidt geregeld tot maatschappelijke ophef. Zoals deze zomer rond het ‘asielhotel’ in Albergen. Gemeentebestuurders die instemmen met de komst van een azc kunnen rekenen op protesten en bedreigingen. Burgemeesters en andere direct betrokkenen vertellen in Medialogica over het effect van media-aandacht op het openbaar bestuur wanneer in een gemeente gesproken wordt over asielopvang.

De Gevaarlijkste Wegen - start seizoen 7

NPO 3 - 21.13 uur

Diepe ravijnen, steile afgronden, zompige paden en gammele bruggen; opnieuw verruilen acht BN’er-koppels de geplaveide Nederlandse paden voor een aantal van de gevaarlijkste wegen ter wereld. Emma Wortelboer stapt in deze eerste aflevering van het zevende seizoen in de auto bij Diederik Gommers voor een hobbelig rondje dwars door het bergachtige Kosovo.

Volledig scherm Emma Wortelboer en Diederik Gommers in De gevaarlijkste wegen. © Powned