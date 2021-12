Vanavond op tv: Welkom in containerdorp en UEFA Champions League: Bayern München – FC Barcelona

VT Wonen weer verliefd op je huis

SBS6 – 20.30 uur



In het Utrechtse dorp Hei- en Boeicop, tussen Vianen en Leerdam, ligt de woonboerderij van Laurens en Michelle. Met bloed, zweet en tranen heeft het stel de boerderij de afgelopen zes jaar opgeknapt, maar nu ze bij het interieur zijn aanbeland staat de verbouwing stil. Michelle wil de woonkamer lekker licht houden, zonder een overdaad aan hout. Laurens snapt daar niets van: je koopt immers geen boerderij om daar alle karakter vervolgens uit te slopen. De stylist moet op zoek naar de gulden middenweg.

Volledig scherm VT Wonen: Weer verliefd op je huis. © Talpa

UEFA Champions League: Bayern München – FC Barcelona

RTL 7 – 20.55 uur



Mede dankzij de weergaloze omhaal van Robert Lewandowski tegen Dinamo Kiev verzekerde Bayern zich eind vorige maand van overwintering in het miljoenenbal. Voor Barcelona wordt het spannend; er móet gewonnen worden in München de achtste finales te behalen. Bij een gelijkspel zijn ze afhankelijk van het resultaat bij Benfica.

Welkom in containerdorp

Slotaflevering

NPO 1 – 21.30 uur



Na een jaar met elkaar te zijn opgetrokken, is het tijd om afscheid te nemen. Samen met plantenvriendin Laura gaat Dwight zoals beloofd naar de dierentuin. En ook van Richard neemt Dwight afscheid. Maar eenmaal in Dordrecht aanbeland, hoort Dwight alarmerend nieuws: Sander is opgepakt door de politie en Carla ligt in het ziekenhuis. Het is de vraag of ze ooit weer naar het containerdorp terug kan.

Unforgotten

Start seizoen 4

BBC First – 20.00 uur



Op een vuilstort in Haringey, wordt in een vrieskist het onthoofde lichaam gevonden van een man die al sinds 1990 werd vermist. De identiteit van de eigenaar van de vriezer weet Sunny snel te vinden, maar ondervragen wordt lastig: de man blijkt onlangs te zijn overleden. Sunny heeft dringend behoefte aan Cassies speurneus, maar zij reageert koel: ze voelt er helemaal niets voor om zich drie maanden voor haar pensioen vast te bijten in een nieuwe zaak.

Volledig scherm Unforgotten, met Cassie (links) en Sunny (rechts). © ITV

BBC Wildlife: Madagascar

SBS9 – 20.30 uur



In deze driedelige natuurserie gaat David Attenborough op zoek naar dieren die nergens anders ter wereld voorkomen. Zoals een kikker, die in één dag felgeel kleurt om de bronstige vrouwtjes te laten zien hoe mannelijk en viriel hij wel niet is.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: