Vanavond op tv: WK-kwalificatie Nederland – Gibraltar, Het roer om en Ewout: Naar Turkije voor grotere billen

Typisch: Lemmer

Nieuw seizoen

NPO 2 – 19.20 uur



De documentaireserie Typisch meert dit seizoen aan in Lemmer. Het dorp aan het IJsselmeer ligt aan de rand van Friesland en geeft toegang tot de Friese meren. In de zomermaanden verandert dit rustige dorp in een drukke watersportplaats vol toeristen. In de eerste aflevering wordt een bezoek gebracht aan de 71-jarige Marten en 64-jarige Tinemarie die aan het water ‘t Dok wonen.

Lees ook Kim Kardashian: Er bestaat geen nieuwe sekstape

Voetbal: WK-kwalificatie Nederland – Gibraltar

NPO 3 – 20.00 uur



De ploeg van Louis van Gaal staat in deze WK-kwalificatiewedstrijd tegenover de huidige nummer 197 van de wereld. Eind maart van dit jaar werd Gibraltar in Zuid-Spanje afgestraft met 0-7 door Nederland. Weet het Nederlands Elftal in Rotterdam opnieuw te winnen?

Ewout: Naar Turkije voor grotere billen

Nieuwe serie

RTL 5 – 20.30 uur



Dankzij de Kardashians en andere beroemdheden met rondingen is het helemaal hip om een riante derrière te hebben. Wie kleine billen heeft kan al voor een paar honderd euro wat extra bil krijgen in Turkije. Maar is dat een veilige keuze? In de eerste aflevering duikt Ewout Genemans in het Turkse cosmetische toerisme.

Volledig scherm Presentator Ewout Genemans. © Brunopress

65 jaar Prinses Beatrix Spierfonds: Samen krachtig tegen spierziekten

NPO 1 – 21.25 uur



Hoera, het Prinses Beatrix Spierfonds bestaat 65 jaar. Toch is het niet alleen ballonnen en confetti in de door Carrie ten Napel en André van Duin gepresenteerde jubileumuitzending. In Nederland lijden namelijk ruim 200.000 mensen aan een spierziekte.

Het roer om

SBS6 – 21.30 uur



Al jaren dromen kroegbaas Henk en zijn vrouw Marieke van een leven op een Oostenrijkse berg. Na een hoop getouwtrek wordt de knoop doorgehakt: de kroeg gaat in de verkoop en samen met zoon Lennon vertrekt het stel naar wintersportdorp Mallnitz. Maar wanneer de kroeg niet wordt verkocht, moet Henk terug naar Rotterdam en zitten Marieke en Lennon in hun eentje op de berg.

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: