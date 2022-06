Vandaag Inside mag niet meedoen aan Televizier-Ring, tenzij programma flink wordt aangepast

updateHet programma Vandaag Inside mag niet meedoen in de strijd om de Gouden Televizier-Ring, tenzij de makers het programma drastisch aanpassen. Dat laat de organisatie weten nadat de presentatoren gisteren hun onvrede uitten over dat besluit.

Zij wonnen de prijs in 2011 al voor Voetbal International, een van de voorlopers van Vandaag Inside. Volgens de reglementen mogen programma’s en alle spin-offs die daaruit voortkomen of daarop lijken niet meer meedoen als zij eerder al gewonnen hebben.

Het drietal is het niet eens met de keuze. ,,Het is een nieuwe show”, wierp Wilfred Genee tegen. ,,Het is een ander programma met andere onderwerpen”, aldus Johan Derksen. Het onderwerp kwam dinsdag tijdens de uitzending ook al ter sprake. Volgens Derksen is de organisatie van de Televizier-Ring ‘gewoon bang dat we weer winnen’.

De organisatie van de Gouden Televizier-Ring stelt dat de show alleen kans kan maken als de makers het format zo veranderen dat het niet meer lijkt op dat van Voetbal International. ,,Wat er dan precies moet veranderen om weer kans te maken, is aan de programmamakers zelf”, zegt een woordvoerder. ,,Een programma kan maar één keer winnen en maakt daarna voor altijd geen kans meer. Vandaag Inside is in onze ogen een te gelijkende spin-off.”

Even van de buis

Vandaag Inside kwam voort uit meerdere andere varianten waarin Genee, Derksen en Rene van der Gijp de afgelopen jaren voetbal en andere zaken bespraken. Het programma wordt sinds begin dit jaar elke werkdag uitgezonden. Ruim een maand geleden leek Vandaag Inside even gecanceld te worden nadat Johan Derksen in de uitzending had bekend een halve eeuw geleden een bewusteloze vrouw gepenetreerd te hebben met een kaars. Later herzag hij dit verhaal en zei hij dat er niets gebeurd was.

Producent Talpa en zender SBS 6 gaven aan de zaak serieus te nemen, maar het drietal mocht na twee weken commotie gewoon verder met het programma.

De winst voor Voetbal International werd in 2011 als een verrassing gezien. Verwacht werd dat een van de andere genomineerden, The Voice of Holland en Wie is de Mol?, er met de ring vandoor zouden gaan. Tijdens de live-uitzending mocht Mies Bouwman echter onthullen dat outsider Voetbal International met 37 procent van de stemmen had gewonnen. Het was bovendien een primeur, omdat nog nooit eerder een sportprogramma de felbegeerde ring won.

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. © Brunopress