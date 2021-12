Vandaag op tv: F1 GP van Abu Dhabi, Secrets of the Supercars en Onze boerderij

Formule 1: GP van Abu Dhabi

Hij staat al sinds 2009 op de Formule 1-kalender, maar echt spectaculair was de GP van Abu Dhabi zelden tot nooit. Tot 2021. Want dit jaar wordt het WK beslist op het pas verbouwde Yas Marina Circuit in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Maar wie pakt de titel: Max Verstappen of toch weer Lewis Hamilton?

Secrets of the Supercars

Nieuwe serie

RTL 7 – 19.00 uur



Voor vier miljoen euro zou-ie in je garage komen blinken, de Pagani Huayra Roadster BC. Mocht je nou denken dat geen weldenkend mens zo’n bedrag neerlegt voor een auto, dan heb je het mis: de veertig exemplaren waren in een mum van tijd uitverkocht. In de eerste aflevering van Secrets of the Supercars duikt Sarah-Jane Crawford in de geschiedenis van deze Italiaan. Wat is zijn geheim?