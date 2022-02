Vandaag op tv: Ja, ik wil!, Snackmasters en UEFA Champions League: Internazionale – Liverpool

Peking Live: Shorttrack - 1500 meter vrouwen

NPO 1 – 12.30 uur



Ook tijdens de 1500 meter zijn alle ogen gericht op Suzanne Schulting. De sportster uit Groningen is al het hele jaar in goede vorm en laat maar weinig heel van de concurrentie. Op het WK in Dordrecht won de regerend Olympisch kampioene op alle drie de individuele afstanden en was ze ook met de relayploeg de beste.

Schulting won eerder tijdens deze Olympische Spelen ook al goud. Bekijk hieronder de aflevering van Hallo Peking waarin Hidde van Warmerdam en Thijs Zonneveld de winst van Schulting bespreken:

RTL 8 – 20.25 uur



Roos (Elise Schaap) van begin dertig is op zoek naar ware liefde. Maar steeds als ze begint te dromen van een huwelijk, wordt ze gedumpt. Op de bruiloften van haar exen en haar beste vriend neemt ze haar jongere stagiair Daan (Martijn Lakemeier) mee. Na veelvuldig in gênante situaties te zijn beland, valt Roos uiteindelijk als een blok voor een aantrekkelijke arts. Is hij de ware?

Snackmasters



RTL 4 – 20.30 uur



De finalisten maken zich op voor de eindstrijd. In de finale moeten ze binnen 48 uur het geheim van een alledaagse snack zien te ontrafelen. Het winnende duo wacht naast eeuwige roem ook de Snackmasterstrofee.

UEFA Champions League: Internazionale – Liverpool

RTL 7 – 20.55 uur



Hoewel de wedstrijd tussen Ajax en Benfica pas voor volgende week op het programma staat, heeft ook deze achtste finalewedstrijd een oranje tintje door het treffen van drie verdedigers uit het Nederlands elftal. Het Internazionale van Stefan de Vrij en Denzel Dumfries staat tegenover het Liverpool van Virgil van Dijk.

What Remains

BBC First – 22.00 uur



Michael en Vidya wonen nog maar net in hun nieuwe appartement als een lekkend plafond tot een lugubere vondst leidt. Op de zolder boven het appartement van de buren wordt het lichaam van hun bovenbuurvrouw gevonden. Onderzoek wijst uit dat ze al zeker twee jaar dood is. Maar hoe kan het dat niemand haar heeft gemist? En wie is haar moordenaar? Detective Len Harper, die bijna met pensioen gaat, bijt zich vast in de zaak.

