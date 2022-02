Vandaag op tv: Je zal het maar hebben, The Gentleman en De Indische rekening

Peking Live: Schaatsen – Ploegenachtervolging

NPO 1 – 07.30 uur



Terwijl Nederland bij de rest van de schaatsdisciplines de ene Olympische titel na de andere binnenhaalde, kregen de mannen en vrouwen van de ploegenachtervolging pas in Sotsji (2014) voor het eerst een gouden medaille. Na een zilveren (vrouwen) en bronzen (mannen) plak in 2018, zullen vooral Sven Kramer en Ireen Wüst heel graag naar huis gaan met een medaille tijdens hun laatste Olympische optreden.

Je zal het maar hebben

Nieuw seizoen

NPO 3 – 20.25 uur



Jongeren kunnen door de kleinste imperfectie zoals een koortslip of puist helemaal van de kaart zijn. Maar wat als zo’n imperfectie niet tijdelijk, maar structureel is? In het 21ste seizoen van Je zal het maar hebben duikt Jurre Geluk weer in de levens van jongeren met een chronische ziekte of handicap. Zoals Sarah, die door het Sturge-Weber Syndroom een enorme wijnvlek op haar gezicht heeft.

Volledig scherm Een beeld uit Je zal het maar hebben. © BNNVARA

The Gentleman

Veronica – 20.30 uur



De Amerikaanse expat Mickey (Matthew McConaughey) heeft in Londen een bijzonder winstgevend marihuana-imperium opgebouwd. Hij vindt het tijd om eruit te stappen en wil zijn imperium verkopen. Er zijn genoeg potentiële kopers, wat zorgt voor samenzweringen en chantage in de onderwereld van Londen. De film is geregisseerd door Guy Ritchie (Snatch).

UEFA Champions League: Paris Saint-Germain vs. Real Madrid

RTL 7 – 20.55 uur



De knock-outfase van de Champions League trapt af met een kraker: in Parijs ontvangt een gehavend Paris Saint-Germain - met Messi, maar hoogstwaarschijnlijk zonder de geblesseerde Mbappé en Neymar - de mannen van Real Madrid.

Extreme Sisters

TLC – 21.30 uur



Samen slapen, samen douchen, samen winkelen, samen naar de wc; sommige zussen doen werkelijk álles samen. Extreme Sisters volgt vijf opmerkelijke zuster-relaties waar je toch wel vreemd van kan opkijken. Zoals Anna en Lucy, die niet alleen het bed én dezelfde vriend delen, maar ook hopen tegelijk zwanger van hem te worden.

De Indische rekening

NPO 2 – 22.18 uur



Na de onafhankelijkheid van Indonesië keren honderdduizenden Indische Nederlanders en veteranen terug naar hun vaderland. Maar tijdens de wederopbouw is er weinig ruimte om bij hun ervaringen stil te staan. De mensen, verhalen en feiten worden zoveel mogelijk weggestopt. Maar het verleden blijft knagen. In De Indische rekening gaat Hans Goedkoop - zelf uit een familie met wortels in Nederlands-Indië - op zoek naar de resten van de koloniale geschiedenis.

