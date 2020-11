Veiling Ed Sheeran-spullen levert ruim vier ton op

VIDEO Wolter Kroes maakt feestver­sie van rapnummer in Ali B. op volle toeren

6 november De terugkeer van Ali B op volle toeren was gisteravond goed voor 630.000 kijkers. Daarmee staat het NPO 1-programma op plek 21 in de kijkcijferlijst, meldt Stichting KijkOnderzoek. In de uitzending werden zanger Wolter Kroes en rapper Poke aan elkaar gekoppeld, die elkaar flink wisten te verrassen met hun nummers.