Veluwse topgoochelaar Ronald Moray (57) overleden: ‘Het is goed zo, hij is vredig ingeslapen’

Alles was gezegd, alles gedaan. Topgoochelaar Ronald Moray was klaar om te gaan, vertelde de Nijkerker twee weken geleden in de Stentor. De goochelaar die Willem-Alexander en Máxima op hun huwelijksfeest in vervoering bracht wist dat er definitief een einde zou komen aan zijn magische trucs.

,,Ronald was niet bang om te sterven. Hij zag de dood als iets moois’’, zegt zijn echtgenoot en steun en toeverlaat Gerrit van de Beek. ,,Maar het is natuurlijk niet gezegd dat het dan ook zo gaat. Gelukkig is het wel zo gegaan en is hij gisteravond vredig ingeslapen, Ronald is op een mooie manier overleden.’’

Het was klaar, zijn strijd was voorbij

Volgens Van de Beek heeft de magician tot het laatst gestreden voor het leven. ,,Sinds donderdag ging het niet meer. Hij is in een lichte slaap gebracht en ik zag dat hem dat goed deed. Het was klaar, zijn strijd was voorbij. Het ging niet meer. Zaterdagavond iets na zeven uur is hij in mijn armen overleden. Het was moeilijk om afscheid te nemen, maar tegelijkertijd was het ook mooi. Ik ben blij voor Ronald dat het nu zover is. Het is goed zo.’’

,,Het is uiteindelijk toch snel gegaan, maar voor Ronald is het beter zo’’, zegt ook Ilse Klijn, één van Moray's beste vriendinnen. Samen richtten ze onder meer Dutch Magic op. Een toonaangevende agentschap voor de beste goochelaars en illusionisten van Nederland.

Nog geen tien uur nadat de 57-jarige magician uit Nijkerk op Curaçao zijn vriend Gerrit van de Beek ten huwelijk vraagt, sloeg het noodlot bijna zes jaar geleden toe. Moray zakte door zijn benen en kon niet overeind komen, vertelde hij eerder deze maand in de Stentor. Hij moest liggend in het vliegtuig terug naar Nederland. Enkele dagen later wordt de diagnose gesteld: de - ongeneeslijke - ziekte van Kahler, een vorm van kanker in het beenberg.

Dankzij medicatie hield hij het redelijk vol, maar toen het coronavirus Moray dit voorjaar ook nog trof, ging het razendsnel bergafwaarts.

Ronald Moray wordt later deze week gecremeerd.