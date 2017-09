Venetië wemelt van de Oscarkandidaten

De makers van het misdaaddrama Three Billboards Outside Ebbing, Missouri kregen in Venetië een staande ovatie, maar het horrorachtige Mother!, met Jennifer Lawrence in de hoofdrol werd − vooral door de Italiaanse pers − op boegeroep onthaald. Dergelijke reacties maken de extreme film van Darren Aronofsky alleen maar interessanter.

Feit is dat het 74ste Filmfestival van Venetië dit jaar verreweg het sterkste programma heeft van de grote Europese filmfestivals. De concurrenten Cannes en Berlijn hadden dit jaar een matig aanbod, maar Venetië heeft het geluk dat veel interessante films, vooral uit Hollywood, dit jaar beschikbaar kwamen na het door popcornvermaak gedomineerde zomeraanbod.

De favorieten van Ab:

Beste Film

Three Billboards outside Ebbing, Missouri is een vijfsterrenfilm van de Britse schrijver en regisseur Martin McDonagh, die eerder indruk maakte met de zwarte komedie In Bruges. Deze keer verplaatst hij zijn briljant geschreven verhaal naar Amerika, waar in een gehucht rassen- en homohaat regeren. Een moeder − fenomenaal gespeeld door Frances McDormand − plaatste drie grote reclameborden aan de rand van het stadje om het plaatselijke politiekorps te motiveren de moordenaar van haar dochter op te sporen. Haar actie leidt tot een spiraal van geweld en intimidatie.

Beste Acteur

Charlie Plummer is een achttienjarig acteertalent van wie de filmfans nog veel zullen horen. Onder regie van Ridley Scott is hij binnenkort te zien als de ontvoerde kleinzoon van miljardair J.P. Getty in All The Money in The World. In Venetië schittert hij in het drama Lean on Pete, waarin hij een jonge wegloper speelt die met een paard door Amerika trekt. Plummer draagt de hele film op zijn schouders en maakt een verpletterende indruk met deze intense, naturelle vertolking.

Beste Actrice

De meningen zijn sterk verdeeld over het symbolische horrordrama Mother! maar de buitengewoon extreme hoofdrol van Jennifer Lawrence (27) staat buiten discussie. Samenwonend met een dichter (Javier Bardem) zit zij vast in een afgelegen landhuis dat al snel verandert in de hel op aarde. Lawrence komt voor in bijna elk filmshot en door haar angstige ogen wordt de kijker meegesleept in een draaikolk die steeds meer escaleert. Zelfs haar pasgeboren baby is niet veilig. De film is niet voor iedereen en is voor diverse interpretaties vatbaar.

Beste Acteur in een bijrol

Richard Jenkins (70), die eerder een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol in The Visitor (2007), levert een prachtige, tedere vertolking af in het fantasy-sprookje The Shape of Water van specialist Guillermo del Toro. Hij speelt een Amerikaanse reclametekenaar uit de jaren 50 die samenwoont met een vrouw (Sally Hawkins) die verliefd wordt op een zeemonster. Jenkins is grandioos met zijn weerbarstige kwetsbaarheid als de man die zelf ook een buitenbeentje is.

Beste Actrice in een bijrol

Met één rol jezelf op de kaart zetten. Dat krijgt de Amerikaanse actrice Hong Chau, dochter van Vietnamese immigranten, voor elkaar in de komedie Downsizing met Matt Damon aan haar zijde. Zij speelt een Vietnamese schoonmaakster die met haar speciale en supersnelle manier van formuleren zeer geestig is. Vooral haar monoloog over de betekenis van het woord fuck in Amerika – van pity fuck tot love fuck – is hilarisch. Als Chau niet wordt genomineerd voor een Oscar zal er een storm van protest opsteken over de discriminatie van acteurs van Aziatische origine.

