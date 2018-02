Verbijsterde reacties op vreemdgangsvijfklapper Temptation Island

De 22-jarige Kevin gaf in de eerste aflevering al meteen toe dat hij in het krappe jaar dat hij samen is met zijn 18-jarige vriendin al vijf keer is vreemdgegaan. Megan vertelde dat hij haar zelfs op zijn verjaardag bedroog, terwijl zij de speciale dag met hem wilde vieren in een kreeftrestaurant. Later zag ze dat hij op de desbetreffende dag met een ander in bed had gelegen.



Het vertrouwen tussen de twee staat tegenwoordig op een laag pitje. Kevin wil Megan bewijzen dat hij de verleiding van het eiland kan weerstaan. Zij wil namelijk graag een mooie toekomst bouwen met de man van haar dromen, maar heeft genoeg van zijn bedrog. Kevin moet haar op het eiland laten zien dat hij voor de volle 100 procent te vertrouwen is. Als ze samen de ultieme relatietest doorstaan, zijn ze van plan om voor altijd bij elkaar te blijven. ,,Als hij zich nu kan bewijzen, dan kan ik het achter me laten'', aldus Megan.