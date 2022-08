Verbijstering in dagfinale De slimste mens: ‘Gelukkig is je moeder er’

Toen Baanders (met 40 seconden) tegenover Gibbs (47 seconden) de vraag kreeg over het tv-programma Het perfecte plaatje , had hij drie goede antwoorden nodig, maar kwam er tot slechts één (fotograferen). Daarna maakte Gibbs een grote fout: ze had één goed antwoord (BN’ers) en had er eigenlijk nog één nodig om Baanders (op 12 seconden) uit te schakelen, maar... ze paste.

De spanning steeg. Stand Baanders-Gibbs was 12-25, maar nu mocht Baanders - wiens moeder met hem mee was gekomen - beginnen. De PowNed-verslaggever had twee goede antwoorden nodig. ,,Wat weet je van brons?’’ vroeg Freriks. ,,Metaal”, antwoordde hij, terwijl de seconden wegtikten. Hij hoefde nog één goed antwoord geven, maar... Baanders paste! Op 7 seconden. ,,Oh Mark, wat doe je!” gilde Gibbs uit. ,,Zo stom, ik heb nu gewoon verloren”, riep de PowNed-man uit.

Dat klopte, want in de tijd die Gibbs nog over had (5 seconden) zei ze ‘tweede prijs’ (niet goed), Olympische Spelen (niet goed) en medaille (wél goed). Gibbs had welgeteld één seconde over, maar zit wel in de volgende ronde. ,,Oh nee, oh nee, wat stom, wat stom”, jammerde Baanders. ,,Mark, wat is dit vreselijk”, voegde Gibbs toe. ,,Wat een finale zeg, tjongejonge”, zei presentator Freriks, die troostende woorden over had voor Baanders: ,,Gelukkig is je moeder er, die brengt je zo meteen naar huis.”