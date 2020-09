Verbijstering om nieuwe stadsdichter Haarlem na ‘haatdragende rap’ over Holocaust

Iedereen verdient een tweede kans. Dat is de globale reactie van de Haarlemse politiek op de vraag of rapper Insayno geschikt is als stadsdichter van de Noord-Hollandse hoofdstad, nadat hij in 2016 werd veroordeeld voor opruiing in de Haagse Schilderswijk bij de rellen na de dood van Mitch Henriquez.



Uit onderzoek bleek dat Insayno de man was die met een megafoon aftelde voor het bestormen van een politiebureau. Later gooide hij stenen naar ME’ers en politiewagens, oordeelde de rechter. In oktober 2013 kwam de rapper nog in het nieuws na het belagen van een Pownews-reporter.